iPhone 17 के लॉन्च के बाद iPhone 16 और 15 की कीमतों में आ सकती है गिरावट, देखें क्या कहता है Apple का पिछले पैटर्न

iPhone 17 India Launch: Apple अपनी नई iPhone 17 सीरीज को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने पहले ही 9 सितंबर को अपने बड़े इवेंट का ऐलान किया था और आज यह दिन आ चुका है। इस इवेंट में नए iPhones के साथ-साथ अन्य डिवाइस भी पेश किए जा सकते हैं। वहीं, iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद पुराने यानि 15, 16 सीरीज iPhones की कीमतों कमी भी देखने को मिलेगी, ऐसे पहले से होता आया है।