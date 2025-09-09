iPhone 17 के लॉन्च के बाद iPhone 16 और 15 की कीमतों में आ सकती है गिरावट, देखें क्या कहता है Apple का पिछले पैटर्न

iPhone 17 India Launch: Apple अपनी नई iPhone 17 सीरीज को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने पहले ही 9 सितंबर को अपने बड़े इवेंट का ऐलान किया था और आज यह दिन आ चुका है। इस इवेंट में नए iPhones के साथ-साथ अन्य डिवाइस भी पेश किए जा सकते हैं। वहीं, iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद पुराने यानि 15, 16 सीरीज iPhones की कीमतों कमी भी देखने को मिलेगी, ऐसे पहले से होता आया है।
iPhone 17 लॉन्च के साथ ही Apple India में कुछ पुराने iPhones की कीमतें कम कर सकता है। iPhone 16 और iPhone 16 Plus की कीमतों में गिरावट हो सकती है। इसके आलावा नए मॉडल्स की बिक्री बढ़ने के लिए कंपनी कुछ पुराने iPhones को डिस्कंटीन्यू भी कर सकती है। हालांकि, डिस्कंटीन्यू को लेकर कंपनी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।
Apple हमेशा अपने नए मॉडल लॉन्च के समय पुराने iPhones की कीमतों में कटौती करता आया है। जब iPhone 16 लॉन्च हुआ था, उस समय iPhone 15 की कीमत में लगभग 10,000 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी।
इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि iPhone 16 की कीमतों में 10,000 रुपये की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि, iPhone 15 की कीमत में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि iPhone 16 के लॉन्चिंग के समय एप्पल ने 10,000 रुपये घटाई थी। हालांकि, इस पर फेस्टिव सीजन ऑफर का बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसमें कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, बैंक ऑफर शामिल रहेंगे।
नई iPhone 17 सीरीज में कई नए और एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें ProMotion के साथ 120Hz AMOLED डिस्प्ले शामिल होने की उम्मीद है जो पहले केवल Pro मॉडल में मिलता था। अब यह फीचर स्टैण्डर्ड और Air मॉडल में भी देखने को मिल सकता है।
Pro और Pro Max मॉडल में 12GB रैम और A19 Pro चिप का इस्तेमाल हो सकता है जबकि स्टैण्डर्ड मॉडल में 8GB रैम और A19 प्रोसेसर दिया जा सकता है। डिजाइन के मामले में भी नए iPhones में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिससे यह मॉडल देखने और इस्तेमाल करने में और भी आकर्षक बन सकते हैं।