भारत में 15 सितंबर को लॉन्च होगी Oppo F31 Series, जानें किन फोन से होगा मुकाबला?

Oppo F31 Series: ओप्पो अपनी नई F31 सीरीज अगले हफ्ते भारत में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन शामिल होंगे, जिसमें Oppo F31 5G, Oppo F31 Pro 5G और Oppo F31 Pro+ 5G शामिल हो सकते हैं। कंपनी ने इन फोन को मार्केटिंग मैटेरियल में 'Durable Champion' के नाम से ब्रांड किया है जिससे यह संकेत मिलता है कि अपकमिंग मॉडल्स के टिकाऊपन और मजबूती पर खास जोर दिया गया है।
Oppo ने X (पहले Twitter) पर घोषणा की है कि Oppo F31 सीरीज 15 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगी। यह सीरीज मिड-रेंज सेगमेंट में आएगी और Oppo F29 सीरीज का उत्तराधिकारी होगी जिसे मार्च में लॉन्च किया गया था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, Oppo F31 5G की कीमत 20,000 रुपये के नीचे हो सकती है जिससे यह अपने पहले वाले F29 5G मॉडल से सस्ता होगा जिसकी शुरुआती कीमत 23,999 रुपये थी।
वहीं, Oppo F31 Pro 5G और Oppo F31 Pro+ 5G की कीमत क्रमशः 30,000 रुपये और 35,000 रुपये के अंदर रहने की उम्मीद है। यह कीमत F29 Pro 5G के लॉन्च प्राइस के आसपास है। पिछली F29 सीरीज में 'Pro Plus' वेरिएंट नहीं था।
डिजाइन और टिकाऊपन: रिपोर्ट्स के अनुसार, सभी तीन फोन IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथआ सकते हैं जो धूल और पानी से सुरक्षित रखेंगे।
कैमरा: रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हो सकता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने की संभावना है।
बैटरी: इस सीरीज में 7,000mAh बैटरी हो सकती है।
Oppo F31 Series भारतीय मार्केट में सीधे तौर पर मिड-रेंज स्मार्टफोन्स से मुकाबला करेगी। इसके सामने Realme P4 Pro 5G और Vivo T4 Pro जैसे फोन सीधे प्रतिद्वंदी होंगे। इसके अलावा इस सेगमेंट में Motorola G86 Power, OnePlus Nord सीरीज (Nord CE 5 और Nord 5) और Samsung के डिवाइस भी टक्कर देंगे।
कीमत के लिहाज से यह सीरीज 20,000 से 35,000 रुपये के बीच रहेगी वहीं फीचर्स जैसे 7000mAh बैटरी, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा और IP रेटिंग्स के साथ मजबूत डिजाइन इसे इन प्रतिस्पर्धियों के बीच खास बनाएंगे।