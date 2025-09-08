भारत में 15 सितंबर को लॉन्च होगी Oppo F31 Series, जानें किन फोन से होगा मुकाबला?

Oppo F31 Series: ओप्पो अपनी नई F31 सीरीज अगले हफ्ते भारत में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन शामिल होंगे, जिसमें Oppo F31 5G, Oppo F31 Pro 5G और Oppo F31 Pro+ 5G शामिल हो सकते हैं। कंपनी ने इन फोन को मार्केटिंग मैटेरियल में 'Durable Champion' के नाम से ब्रांड किया है जिससे यह संकेत मिलता है कि अपकमिंग मॉडल्स के टिकाऊपन और मजबूती पर खास जोर दिया गया है।