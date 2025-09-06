UPI Payment Limit: जानिए क्यों बढ़ाया जा रहा है पेमेंट लिमिट, क्या इस पर लगेगा कोई एक्सट्रा चार्ज?

UPI Payment Limit Increased: डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। यह नई लिमिट्स 15 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को होगा जिन्हें रोजमर्रा के बड़े भुगतान जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन EMI, शेयर बाजार निवेश, सरकारी फीस या बड़ी ट्रेवल बुकिंग करनी होती है।