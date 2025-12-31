Google Doodle New Year 2026: गूगल पर क्लिक करते ही फूट रहा है ‘पार्टी पॉपर’, नए साल के स्वागत का ये अंदाज देखा क्या?

Google Doodle New Year 2026 (Image: Gemini)
Google Doodle New Year 2026: क्या आपने आज अपना लैपटॉप या मोबाइल खोलकर गूगल चेक किया? अगर नहीं, तो अभी जाकर देखिए। इंटरनेट की दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए अपना पूरा हुलिया ही बदल दिया है। हमेशा सिंपल और सोबर दिखने वाला गूगल आज पूरे पार्टी मूड में नजर आ रहा है।
जैसे ही आप गूगल के होमपेज पर जाएंगे, आपको एक बेहद प्यारा और रंग-बिरंगा डूडल दिखाई देगा। इसे देखकर ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गूगल ने अपनी स्पेलिंग (Google) को गुब्बारों, झालरों और सजावट के सामान से ऐसे सजाया है, जैसे हमारे घरों में न्यू ईयर पार्टी की तैयारी चल रही हो।
लेकिन ठहरिए, असली मजा सिर्फ इसे देखने में नहीं है। गूगल ने इस बार डूडल में एक सीक्रेट छुपा रखा है।
इस डूडल की सबसे खास बात इसकी इंटरएक्टिविटी है। जैसे ही आप इस सजे-धजे डूडल पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक शानदार एनिमेशन शुरू हो जाएगा। डूडल पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलता है, जहां ऊपर की तरफ आपको एक पार्टी पॉपर (Party Popper) का आइकन दिखाई देगा।
बस आपको उस पॉपर पर क्लिक करना है और… आपकी पूरी स्क्रीन पर रंग-बिरंगी कंफेटी (कागज के टुकड़े) की बारिश होने लगेगी। ऐसा लगता है मानो आप सचमुच किसी पार्टी में खड़े होकर जश्न मना रहे हों। ये छोटा सा एनिमेशन आपके अंदर नए साल के उत्साह को दोगुना कर देता है।
इस डूडल को बहुत सोच-समझकर डिजाइन किया गया है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि कैसे 2025 धीरे-धीरे इतिहास बन रहा है और 2026 दस्तक दे रहा है। बीच में एक घड़ी का भी अहसास होता है, जो बता रही है कि बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। जब घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी, तो पूरी दुनिया एक साथ नए साल का जश्न मनाएगी।
गूगल अक्सर खास मौकों पर डूडल बनाता है, लेकिन न्यू ईयर ईव का डूडल हमेशा स्पेशल होता है। यह दुनिया भर के लोगों को एक धागे में पिरोता है। चाहे आप भारत में हों या अमेरिका में, ये डूडल हर किसी को याद दिला रहा है कि बीता साल जैसा भी रहा हो, आने वाला कल नई उम्मीदें लेकर आ रहा है।
तो अगर आप भी ऑफिस में बैठे हैं या सफर में हैं, तो बस एक बार गूगल खोलिए और इस वर्चुअल पार्टी का हिस्सा बन जाइए।
