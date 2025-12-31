Google Doodle New Year 2026: गूगल पर क्लिक करते ही फूट रहा है ‘पार्टी पॉपर’, नए साल के स्वागत का ये अंदाज देखा क्या?

इस डूडल को बहुत सोच-समझकर डिजाइन किया गया है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि कैसे 2025 धीरे-धीरे इतिहास बन रहा है और 2026 दस्तक दे रहा है। बीच में एक घड़ी का भी अहसास होता है, जो बता रही है कि बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। जब घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी, तो पूरी दुनिया एक साथ नए साल का जश्न मनाएगी।