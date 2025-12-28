Happy New Year 2026: पुराने मैसेज छोड़िए… इस बार WhatsApp के नए स्टिकर्स से दें नए साल की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

28 दिसंबर 2025,

रविवार

टेक्नोलॉजी

Happy New Year 2026: पुराने मैसेज छोड़िए… इस बार WhatsApp के नए स्टिकर्स से दें नए साल की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

WhatsApp Happy New Year 2026 Stickers: व्हाट्सएप पर नए साल के स्टिकर्स कैसे डाउनलोड करें? पुराने मैसेज छोड़ें और इन रंगीन स्टिकर्स से दें बधाई। पढ़ें पूरी गाइड और करें दोस्तों को इंप्रेस।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 28, 2025

WhatsApp Happy New Year 2026 Stickers

WhatsApp Happy New Year 2026 Stickers (Image: Gemini)

WhatsApp Happy New Year 2026 Stickers: नया साल आने वाला है। 2025 अपनी फाइलें समेट रहा है और 2026 की एंट्री के लिए हर कोई तैयार बैठा है। ऐसे में एक सवाल हर साल की तरह फिर खड़ा हो जाता है, नए साल की बधाई कैसे दें? वही पुराना Happy New Year लिखना, या किसी और का लंबा-सा मैसेज कॉपी-पेस्ट करना? मानिए, अब इसमें वो मजा नहीं बचा।

यहीं काम आता है WhatsApp का नया जुगाड़। इस बार प्लेटफॉर्म ने खास Happy New Year 2026 स्टिकर पैक उतारा है, जो आपकी बधाई को थोड़ा रंगीन, थोड़ा मजेदार और पूरी तरह फ्रेश बना देता है। शब्दों की जगह अब नाचते कार्टून, चमकते गुब्बारे और आतिशबाजी दिखेगी।

क्या खास है इस नए स्टिकर पैक में?

इस पैक को देखकर साफ लगता है कि इसे पार्टी मूड में डिजाइन किया गया है। व्हाट्सएप के पहचाने हुए कैरेक्टर्स पार्टी हैट्स में दिखते हैं। कहीं रंग-बिरंगे गुब्बारे हैं, कहीं आतिशबाजी की चमक, तो कहीं बड़े-बड़े अक्षरों में 2026 लिखा हुआ।

अच्छी बात ये है कि कुछ स्टिकर्स एनिमेटेड हैं यानी हल्की-सी मूवमेंट, जो चैट में जान डाल देती है। और हां, इनका साइज छोटा रखा गया है। मतलब इंटरनेट स्लो भी हो, तो डाउनलोड में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

How to download WhatsApp Stickers: चुटकियों में ऐसे करें डाउनलोड (मोबाइल के लिए)

आपको इसके लिए कोई अलग से ऐप नहीं डालना है। सब कुछ व्हाट्सएप के अंदर ही है। बस ये स्टेप्स फॉलो करें।

  • सबसे पहले अपना WhatsApp खोलें (चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड)।
  • अब किसी भी दोस्त की चैट विंडो में जाएं।
  • जहां आप मैसेज टाइप करते हैं, उसके पास बने स्टिकर आइकन (Sticker Icon) पर टैप करें।
  • अब आपको स्टिकर ट्रे में एक '+' (प्लस) का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  • यह व्हाट्सएप का अपना स्टिकर स्टोर है।
  • यहां आपको सबसे ऊपर या लिस्ट में थोड़ा नीचे Happy New Year 2026 वाला बैनर दिख जाएगा।
  • बस उसके आगे बने Download बटन को दबाएं।
  • अब ये स्टिकर्स आपकी लिस्ट में जुड़ गए हैं। चैट में जाइए, स्टिकर चुनिए और भेज दीजिए।

लैपटॉप या पीसी पर कैसे भेजें?

अगर आप न्यू ईयर पर दोस्तों के साथ नहीं हैं और लैपटॉप (WhatsApp Web) के जरिए जुड़े हैं, तो तरीका और भी आसान है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने अपने मोबाइल में ये स्टिकर्स डाउनलोड कर लिए हैं, तो आपको लैपटॉप पर दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप अपने आप इसे सिंक (Sync) कर लेता है। जैसे ही आप फोन में डाउनलोड करेंगे, यह आपके डेस्कटॉप ऐप या वेब वर्जन पर खुद-ब-खुद आ जाएगा। तो इस बार पुराने तरीकों को कहें बाय-बाय और इन नए स्टिकर्स के साथ 2026 का जश्न मनाएं।

