Happy New Year 2026: पुराने मैसेज छोड़िए… इस बार WhatsApp के नए स्टिकर्स से दें नए साल की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

अगर आप न्यू ईयर पर दोस्तों के साथ नहीं हैं और लैपटॉप (WhatsApp Web) के जरिए जुड़े हैं, तो तरीका और भी आसान है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने अपने मोबाइल में ये स्टिकर्स डाउनलोड कर लिए हैं, तो आपको लैपटॉप पर दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप अपने आप इसे सिंक (Sync) कर लेता है। जैसे ही आप फोन में डाउनलोड करेंगे, यह आपके डेस्कटॉप ऐप या वेब वर्जन पर खुद-ब-खुद आ जाएगा। तो इस बार पुराने तरीकों को कहें बाय-बाय और इन नए स्टिकर्स के साथ 2026 का जश्न मनाएं।