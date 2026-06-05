तुम गोली चलाओ, हम संभाल लेंगे- खान सर के गार्ड का पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा

फैजल खान उर्फ खान के गार्ड
पुलिस पूछताछ में फैजल खान उर्फ खान सर के एक गार्ड ने कथित तौर पर बड़ा खुलासा किया है। गार्ड ने बताया कि गोली चलाने की घटना की जानकारी फैजल खान को पहले से थी और उनके कहने पर ही गोली चलाई गई थी। घटना की पूरी जानकारी होने के बावजूद इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। साथ ही, अपने लोगों द्वारा की गई गोलीबारी को अलग रूप देकर पेश करने का प्रयास किया गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पटना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कदमकुआं थाने में फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि, पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही फैजल खान के फरार होने की बात सामने आ रही है।
सूत्रों के अनुसार, फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी डीआईयू (DIU) को सौंपी गई है। मंगलवार रात उनकी कोचिंग संस्था जीएस ग्लोबल स्टडीज के बाहर हंगामा हुआ था। इसके बाद फैसल खान ने दावा किया था कि कोचिंग के बाहर 8-10 राउंड फायरिंग हुई, तोड़फोड़ की गई और गार्ड के साथ मारपीट की गई।
हालांकि, बाद में उन्होंने फायरिंग के अपने दावे से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस जांच और वायरल वीडियो के आधार पर पटना पुलिस ने फैसल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। इससे पहले पुलिस खान सर के दोनों बॉडीगार्ड प्रदीप और तालेश्वर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि फायरिंग खान सर के निर्देश पर की गई थी।
पुलिस इस मामले में खान सर से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास करेगी कि मंगलवार रात कथित फायरिंग की सूचना क्यों दी गई और उन्होंने 8-10 राउंड गोली चलने का दावा किस आधार पर किया था। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या इस घटना को अधिक गंभीर रूप देने का कोई प्रयास किया गया था। इसके अलावा, यदि उन्हें अपने लोगों द्वारा की गई गोलीबारी की जानकारी थी, तो यह जानकारी पुलिस के साथ साझा क्यों नहीं की गई। पुलिस उनकी मंशा और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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