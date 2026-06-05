तुम गोली चलाओ, हम संभाल लेंगे- खान सर के गार्ड का पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा

पुलिस पूछताछ में फैजल खान उर्फ खान सर के एक गार्ड ने कथित तौर पर बड़ा खुलासा किया है। गार्ड ने बताया कि गोली चलाने की घटना की जानकारी फैजल खान को पहले से थी और उनके कहने पर ही गोली चलाई गई थी। घटना की पूरी जानकारी होने के बावजूद इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। साथ ही, अपने लोगों द्वारा की गई गोलीबारी को अलग रूप देकर पेश करने का प्रयास किया गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पटना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कदमकुआं थाने में फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि, पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही फैजल खान के फरार होने की बात सामने आ रही है।