Men’s U18 Hockey Asia Cup 2026: भारत ने पलटा हारा हुआ मैच, पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जापान से होगी खिताबी भिड़ंत

भारत ने अगले कुछ मिनटों में पूरी तरह से दबदबा बनाया और कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। 53वें मिनट में, आशीष ने एक और शानदार पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की और भारत को 4-3 से आगे कर दिया। आशीष (56’) ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और अपना चौथा गोल करते हुए टीम को 5-3 की निर्णायक बढ़त दिला दी। आशीष के चौथे गोल के साथ ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर दमदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम का शनिवार को फाइनल में मेजबान जापान से सामना होगा।