5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

Men’s U18 Hockey Asia Cup 2026: भारत ने पलटा हारा हुआ मैच, पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जापान से होगी खिताबी भिड़ंत

भारत एक समय 2-3 से पीछे चल रहा था, लेकिन टीम ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए वापसी की और मैच पलट दिया। अब फाइनल में भारत का सामना जापान से होगा। यह खिताबी मुकाबला शनिवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 05, 2026

asia cup 2026

भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई (Photo: Hockey India)

Men's U18 Hockey Asia Cup 2026: भारतीय अंडर-18 पुरुष हॉकी टीम ने शुक्रवार को अंडर-18 पुरुष एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। आखिरी क्वार्टर तक 2-3 से पीछे चल रही भारत टीम ने मैच के आखिरी मिनटों में अटैकिंग खेल दिखाते हुए 3 गोल मारे और जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई।

दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर

मैच की शुरुआत में दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती नजर आईं। भारत ने 12वें मिनट में अपनी लय पकड़ी जब अपने हाफ से एक शानदार रन ने पाकिस्तान को डिफेंस में गलती करने पर मजबूर कर दिया। इससे भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला। फॉरवर्ड आशीष तानी पूर्ति (12) ने आगे बढ़कर इसे गोल में बदलकर भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। पहले क्वार्टर तक टीम इंडिया 1-0 से आगे रही।

पाकिस्तान ने बनाई बढ़त

पाकिस्तान ने दूसरे क्वार्टर में आक्रामक खेल दिखाया और 16वें मिनट में अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर जीता। भारतीय गोलकीपर आयुष रजक और डिफेंडर अंश बहुता ने मिलकर अहमद उजैर के एक दमदार ड्रैगफ्लिक को पूरी तरह से बचाया। पाकिस्तान ने दबाव बनाए रखा और 27वें मिनट में अपना पहला गोल किया। पाकिस्तान के लिए ये गोल अदील ने किया था।

भारत ने 35वें मिनट में वापसी की

तीसरे क्वार्टर में दोनों तरफ से जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। भारत ने 35वें मिनट में बढ़त हासिल की जब शाहरुख अली (35’) ने तेज पासिंग का फायदा उठाया और गेंद को नेट में डाल दिया। हालांकि, यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान ने दो मिनट बाद ही 37वें मिनट में मुहम्मद फरहान असलम के फील्ड गोल से जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान को 42वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे उजैर अहमद कुरैशी ने गोल में बदल दिया। इस गोल के साथ पाकिस्तान की बढ़त तीसरे क्वार्टर के आखिर में 2-3 हो गई।

भारत ने आखिरी क्वार्टर में जबरदस्त हमला किया। 46वें मिनट में पाकिस्तान के मुजम्मिल सईद को ग्रीन कार्ड मिला और भारत को तुरंत लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले। आशीष तानी पूर्ति (49’) ने दूसरे पेनल्टी कॉर्नर से शानदार ड्रैगफ्लिक मारकर स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया।

भारत ने अगले कुछ मिनटों में पूरी तरह से दबदबा बनाया और कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। 53वें मिनट में, आशीष ने एक और शानदार पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की और भारत को 4-3 से आगे कर दिया। आशीष (56’) ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और अपना चौथा गोल करते हुए टीम को 5-3 की निर्णायक बढ़त दिला दी। आशीष के चौथे गोल के साथ ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर दमदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम का शनिवार को फाइनल में मेजबान जापान से सामना होगा।

गौतम गंभीर ने जताई WTC जीतने की उम्‍मीद, लेकिन भारत कैसे कर पाएगा फाइनल के लिए क्वालीफाई? समझें पूरा गणित

ये भी पढ़ें
India WTC 2025-27 Qualification Scenario

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Jun 2026 08:38 pm

Published on:

05 Jun 2026 08:36 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Men’s U18 Hockey Asia Cup 2026: भारत ने पलटा हारा हुआ मैच, पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जापान से होगी खिताबी भिड़ंत

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

अरशद नदीम के बाद अब श्रीलंका केजेवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा ने तोड़ा नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड, 92.62 मीटर दूर फेंका भाला

rumesh tharanga
अन्य खेल

Indonesia open: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, आयुष शेट्टी भी हारे, सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त

अन्य खेल

विनेश फोगाट का टूटा एशियन गेम्स खेलने का सपना, ट्रायल्स में हारने के बाद WFI अध्यक्ष को किया यह इशारा, Video वायरल

Vinesh Phogat
अन्य खेल

Vinesh Phogat को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में ले सकेंगी हिस्सा

Vinesh Phogat
अन्य खेल

Vinesh Phogat Comback: रेसलर विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, WFI को फटकार, एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मिली

Vinesh Phogat
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.