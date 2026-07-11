200 मीटर में अनिमेष का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 20.32 सेकंड है, जो भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। हाल के समय में उन्होंने 100 मीटर में भी लगातार सुधार किया है। अनिमेष के कोच मार्टिन ओवेन्स ने बताया कि व्यस्त यात्रा कार्यक्रम के बाद टीम का मुख्य लक्ष्य क्वालीफिकेशन हासिल करना था। हालांकि अनिमेष का पसंदीदा इवेंट 200 मीटर है, लेकिन 100 मीटर में उनका प्रदर्शन तेजी से बेहतर हो रहा है। उनकी 10.14 सेकंड की दौड़ यह साबित करती है कि वह एशियन गेम्स से पहले भारत की सबसे बड़ी स्प्रिंट उम्मीदों में से एक बन चुके हैं।