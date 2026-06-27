बदहाली पर आंसू बहा रहा स्टेडियम

बालोद जिला मुख्यालय में स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम की दुर्दशा से इन दिनों रोजाना अभ्यास करने वाले खिलाड़ी परेशान हैं। यह स्टेडियम पूरी तरह बदहाल हो चुका है। नगर पालिका और खेल विभाग की उदासीनता के चलते जिले के खिलाडिय़ों की खेल प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पा रही है। बता दें कि खेल मैदान की कमी होने पर तत्कालीन विधायक लोकेंद्र यादव के प्रयास से नगर के अग्रवाल परिवार से जमीन मांगी गई थी। स्व. धर्म प्रकाश अग्रवाल ने खेल मैदान निर्माण के लिए लगभग 4 एकड़ भूमि दान में दी। वर्ष 1990 से स्टेडियम निर्माण शुरू हुआ और 2006 में इसका लोकार्पण किया गया।