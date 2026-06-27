ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो मुक़ाबले से पहले शेफाली वर्मा का बड़ा बयान, कहा – चीजों को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं

सलामी बल्लेबाज ने बताया कि सबसे बड़ी सीख यह रही है कि कब अटैक नहीं करना है और इसके बजाय पारी को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देना है। उन्होंने कहा, "अगर मेरे शॉट्स ठीक से नहीं लग रहे होते, तो मैं जबरदस्ती नहीं करती। मैं सिंगल्स लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाती रहती हूं। मुझे लगता है कि बैटिंग में चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। इसे आसान बनाए रखें, सिंगल्स लें, स्ट्राइक रोटेट करें। अगर गेंद मेरे हिटिंग जोन में होती है, तो मैं उस पर शॉट खेलती हूं। वर्ना, मैं अच्छी गेंदों का सम्मान करती हूं और एक-दो रन लेने की कोशिश करती हूं। यही तरीका मैंने समय के साथ सीखा है। हर गेंद पर हिट करने की कोशिश न करें। शांत रहें, गेंद को देखें और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करें। मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है, उसमें यही समझा है।"