INDW vs AUSW: ऑस्ट्रेलिया से हारकर भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में बना सकती है जगह, समझें पूरा समीकरण

लेकिन एक समीकरण ऐसा भी है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हारने के बावजूद सेमीफाइनल पहुंच सकती है। रविवार को ही साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। इस मुकाबले के नतीजे के बाद भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। अगर साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से हार जाती है, तो फिर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हारकर भी अंतिम चार में पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में पहले स्थान पर है और वह पांच में पांच जीतकर पहले स्थान पर रहेगी।