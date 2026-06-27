IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ‘करो या मरो’ मैच में उतरेगा भारत, सेमीफाइनल के टिकट पर निगाहें

भारत के लिए, यह सिर्फ सेमीफाइनल में जगह बनाने की लड़ाई नहीं है। यह खेल के सबसे मशहूर मैदानों में से एक पर दुनिया की टॉप-रैंक वाली टीम के खिलाफ एक और यादगार जीत दर्ज करने और पूरे जोश के साथ नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का मौका है। पिछले साल विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने और ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर द्विपक्षीय टी20 सीरीज जीतकर भारत ने खुद को साबित किया है। फैंस को इस मैच में भी ऐसे ही नतीजे की उम्मीद होगी।