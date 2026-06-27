IND vs PAK: क्रिकेट की पिच पर टीम इंडिया हारी लेकिन हॉकी के मैदान पर दबदबा बरकरार, पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा

इस जीत के साथ भारत का पाकिस्तान के खिलाफ अजेय रिकॉर्ड बरकरार है। भारत पिछले 17 इंटरनेशनल हॉकी मैचों में पाकिस्तान से नहीं हारा है। यह सिलसिला लगभग एक दशक से जारी है। मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में की और 13वें मिनट में अबू महमूद ने पहला गोल दागा। हालांकि, इसके बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और दूसरे और तीसरे क्वार्टर में गोलों की बारिश करते हुए पाकिस्तान के डिफेंस की पोल खोलकर रख दी। भारत के लिए सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक, जुगराज सिंह , अभिषेक , राज कुमार पाल , और दिलप्रीत सिंह ने एक-एक गोल किया।