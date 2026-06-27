IRE vs IND 1st T20: आयरलैंड के खिलाफ कहां हुई चूक? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह

IND vs IRE Belfast T20 Highlights: टी20 फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत हार के साथ हुई है। भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ पहली बार टी20 मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। इस तरह उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले शुभमन गिल, ऋषभ पंत और विराट कोहली की भी कप्तान के तौर पर हार के साथ शुरुआत हुई थी। बेलफास्ट में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 150 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और सिर्फ 148 रन पर ढेर हो गई।