बैन के दर्द से उबरकर, सऊदी अरब में भारत के इन दो जांबाज एथलीटों ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड

30 साल के मोहम्मद अफसल ने पुरुषों की 800 मीटर रेस को 1:48.24 के समय में पूरा कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के क्रिस्टोफर स्वार्ट को कड़े मुकाबले में मात दी। साल 2013 के बाद उन्हें अगला बड़ा मेडल (एशियन गेम्स में सिल्वर) जीतने में पूरे 10 साल लग गए। वायुसेना (IAF) में नौकरी के दौरान उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वे घर पैसे भेज सकें। ₹20,000 के रनिंग स्पाइक्स (जूते), महंगी डाइट और सप्लीमेंट्स का खर्चा उन्हें खुद अपनी सैलरी से उठाना पड़ता था।