PV Sindhu ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन आकाने यामागुची को हराकर पहली बार जीता जापान ओपन का खिताब

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु (Photo - BFI)
PV Sindhu wins Japan Open 2026: रविवार को भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान की आकाने यामागुची को हराकर जापान ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय स्टार खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीता है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में यामागुची को सीधे गेम में 21-17, 21-17 से मात दी। 50 मिनट तक चले इस मुकाबले में पीवी सिंधु ने दोनों गेम में यामागुची के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और इतिहास रच दिया।
2022 के बाद पीवी सिंधु का यह पहला बड़ा खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 खिताब जीता था। सिंधु इस साल मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल पहुंची थीं, जहां दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग झायी से हार कर बाहर हो गई थीं।
इस टूर्नामेंट में सिंधु पहले मैच से शानदार फॉर्म में नजर आईं। उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की चेन यू फेई को पहले गेम में हराया था और क्वार्टरफाइनल में नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ बाय मिली थी। टूर्नामेंट के अपने दूसरे गेम में सिंधु की टक्कर चीन की हान युई से हुई, जिसके के खिलाफ पहले गेम जीतकर वो आगे चल रहे थीं। दूसरे गेम में उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया और क्वार्टरफाइनल में पहुंच गईं।
राउंड ऑफ 8 के मुकाबले में वह पहले गेम नोजोमी ओकुहारा को हराने में सफल रहीं लेकिन दूसरे गेम में जब वह 15-10 से आगे थीं, तब हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से जापानी खिलाड़ी को टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा और सिंधु को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले पीवी सिंधु की यह जीत उनके हौसले को बढ़ाएगी।
पीवी सिंधु ने 4 साल के बाद भारत के बाहर कोई BWF खिताब जीता। यही नहीं उन्होंने अपने करियर में पहली बार 750 सुपर का BWF खिताब जीता है। सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियन आकाने यामागुची को हराकर 2 साल बाद BWF टाइटल अपने नाम किया। इस जीत के बाद उन्होंने यामागुची के खिलाफ अपना रिकॉर्ड और बेहतर कर लिया है। अब तक दोनों के बीच 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 16 सिंधु ने अपने नाम किए हैं।
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