PV Sindhu ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन आकाने यामागुची को हराकर पहली बार जीता जापान ओपन का खिताब

PV Sindhu wins Japan Open 2026: रविवार को भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान की आकाने यामागुची को हराकर जापान ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय स्टार खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीता है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में यामागुची को सीधे गेम में 21-17, 21-17 से मात दी। 50 मिनट तक चले इस मुकाबले में पीवी सिंधु ने दोनों गेम में यामागुची के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और इतिहास रच दिया।