19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

PV Sindhu ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन आकाने यामागुची को हराकर पहली बार जीता जापान ओपन का खिताब

Japan Open Super 750: पीवी सिंधु ने पहली बार अपने करियर में जापान ओपन का खिताब अपने नाम किया और वर्ल्ड चैंपियन आकाने यामागुची को हराकर अपना रिकॉर्ड भी बेहतर कर लिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 19, 2026

PV Sindhu

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु (Photo - BFI)

PV Sindhu wins Japan Open 2026: रविवार को भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान की आकाने यामागुची को हराकर जापान ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय स्टार खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीता है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में यामागुची को सीधे गेम में 21-17, 21-17 से मात दी। 50 मिनट तक चले इस मुकाबले में पीवी सिंधु ने दोनों गेम में यामागुची के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और इतिहास रच दिया।

4 साल बाद जीता बड़ा खिताब

2022 के बाद पीवी सिंधु का यह पहला बड़ा खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 खिताब जीता था। सिंधु इस साल मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल पहुंची थीं, जहां दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग झायी से हार कर बाहर हो गई थीं।

इस टूर्नामेंट में सिंधु पहले मैच से शानदार फॉर्म में नजर आईं। उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की चेन यू फेई को पहले गेम में हराया था और क्वार्टरफाइनल में नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ बाय मिली थी। टूर्नामेंट के अपने दूसरे गेम में सिंधु की टक्कर चीन की हान युई से हुई, जिसके के खिलाफ पहले गेम जीतकर वो आगे चल रहे थीं। दूसरे गेम में उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया और क्वार्टरफाइनल में पहुंच गईं।

राउंड ऑफ 8 के मुकाबले में वह पहले गेम नोजोमी ओकुहारा को हराने में सफल रहीं लेकिन दूसरे गेम में जब वह 15-10 से आगे थीं, तब हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से जापानी खिलाड़ी को टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा और सिंधु को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले पीवी सिंधु की यह जीत उनके हौसले को बढ़ाएगी।

सिंधु ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

पीवी सिंधु ने 4 साल के बाद भारत के बाहर कोई BWF खिताब जीता। यही नहीं उन्होंने अपने करियर में पहली बार 750 सुपर का BWF खिताब जीता है। सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियन आकाने यामागुची को हराकर 2 साल बाद BWF टाइटल अपने नाम किया। इस जीत के बाद उन्होंने यामागुची के खिलाफ अपना रिकॉर्ड और बेहतर कर लिया है। अब तक दोनों के बीच 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 16 सिंधु ने अपने नाम किए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

19 Jul 2026 11:00 am

Published on:

19 Jul 2026 11:00 am

Hindi News / Sports / PV Sindhu ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन आकाने यामागुची को हराकर पहली बार जीता जापान ओपन का खिताब

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

Most Goal in FIFA World Cup: किलियन एम्बापे ने पलट दिया फीफा वर्ल्डकप का इतिहास, दाग दिए सबसे ज्यादा गोल

kylian Mbappe
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: कैसे टूटा किलियन एम्बापे के साथ फ्रांस का ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना, भारी पड़ी एक गलती

kylian Mbappe and England Players
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: फ्रांस को 6-4 से हराकर इंग्लैंड ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, किलियन एम्बापे ने लियोनल मेसी को छोड़ा पीछे

Kylian Mbappe
फुटबॉल

IND vs ENG: इंग्लैंड में Rohit Sharma से क्यों नहीं बन रहे हैं रन? टीम इंडिया के कोच ने बता दी वजह

Rohit Sharma
क्रिकेट

‘रोहित शर्मा के खिलाफ कौन चला रहा कैंपेन?’, आकाश चोपड़ा ने वनडे रिटायरमेंट की अफवाहों पर दागे सवाल

Shubman gill and rohit sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.