Eng vs Ind 3rd ODI: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, केएल राहुल की वापसी, बुमराह हुए बाहर

England vs India 3rd ODI Toss: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को लंदन स्थित लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भी इंग्‍लैंड के कप्‍तान हैरी ब्रूक ने ही टॉस जीता है और पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। उन्‍होंने कहा कि पिच अच्छी लग रही है। हमारी प्‍लेइंग इलेवन में साकिब महमूद की जगह जोश टंग वापस आए हैं। रूट ने पिछले मैचों में जिस तरह से बैटिंग की, वह एक बढ़िया टेम्पलेट सेट करता है। उम्मीद है कि हम जल्दी से कंडीशन को समझ लेंगे। वहीं, उन्‍होंने सीरीज को लेकर कहा कि उम्मीद है कि हम दिन के आखिर में ट्रॉफी उठाएंगे।