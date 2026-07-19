इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय साझेदारी करने के बाद हाथ मिलाते रोहित शर्मा और शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: IANS)
England vs India 3rd ODI Match Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने जैकब बेथेल और बेन डकेट की शतकीय साझेदारी के दम पर भारत के सामने 388 रनों का लक्ष्य रखा है। इसके जवाब में भारत की ओर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ते हुए पहले विकेट के लिए 147 रनों की साझेदारी करते हुए लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया है।
बता दें कि प्रतिष्ठित लॉर्ड्स के मैदान पर यह पहली बार है, जब किसी वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच 100+ रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। इंग्लैंड की ओर से जहां बेन डकेट और जैकब बेथेल के बीच 192 रनों की रिकॉर्ड ब्रेकिंग साझेदारी हुई थी, तो वही भारत की ओर से भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच 147 रनों की साझेदारी हुई है।
रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने तीसरे वनडे में इतिहास रच दिया है। यह एक साथ 400 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष-4 जोड़ियां श्रीलंकाई खिलाड़ियों की हैं। कुमार संगकारा-महेला जयवर्धने की जोड़ी इस मामले मे शीर्ष पर है, जिसने 550 मैच खेले।
वहीं, तिलकरत्ने दिलशान-महेला जयवर्धने की जोड़ी ने 426, कुमार संगकारा-तिलकरत्ने दिलशान की जोड़ी ने 418 और सनथ जयसूर्या-मुथैया मुरलीधरन की जोड़ी ने 408 मैच एक साथ खेले थे। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जैक्स कैलिस-मार्क बाउचर की जोड़ी है, जिसने 407 मैच खेले थे। रोहित-कोहली की जोड़ी छठे पायदान पर है, तो 7वें नंबर सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ की जोड़ी है, जिसने 391 मुकाबले साथ खेले थे।
|साझेदारी
|विकेट
|बल्लेबाज
|विरोधी
|साल
|226
|चौथा
|एंड्रयू स्ट्रॉस – एंड्रयू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड)
|वेस्टइंडीज
|2004
|213
|तीसरा
|ग्राहम हिक – नील फेयरब्रदर (इंग्लैंड)
|वेस्टइंडीज
|1991
|202
|दूसरा
|ग्राहम गूच – डेविड गावर (इंग्लैंड)
|ऑस्ट्रेलिया
|1985
|192
|पहला
|बेन डकेट – जैकब बेथेल (इंग्लैंड)
|भारत
|2026*
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