England vs India 3rd ODI Match Highlights: भारत और इंग्‍लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्‍लैंड ने जैकब बेथेल और बेन डकेट की शतकीय साझेदारी के दम पर भारत के सामने 388 रनों का लक्ष्‍य रखा है। इसके जवाब में भारत की ओर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ते हुए पहले विकेट के लिए 147 रनों की साझेदारी करते हुए लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया है।