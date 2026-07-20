IND vs ENG: रोहित शर्मा के धमाकेदार शतक के बावजूद हारी टीम इंडिया, लॉर्ड्स में हुईं 2 बड़ी चूक

इससे पहले इंग्लैंड ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेन डकेट ने 135 गेंद में 141 रन की पारी खेली, तो जैकब बेथेल ने 93 गेंद में 91 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की। 30 ओवर तक भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे। 31वें ओवर में पहली सफलता प्रसिद्ध कृष्ण ने दिलाई। इसके बाद जो रूट ने आकर आक्रामक बल्लेबाजी की और नाबाद 48 गेंद में 74 रन ठोक डाले। प्रिंस यादव ने 44वें ओवर में बेन डकेट को आउट किया, लेकिन आखिरी 10 ओवर में इंग्लैंड ने 120 से ज्यादा रन बना दिए, जो भारतीय टीम पर भारी पड़े।