भारतीय गेंदबाज गुरनूर बराड़ अंपायर से अपील करते हुए। (फोटो सोर्स: IANS)
Gurnoor Brar unwanted record in an ODI: इंग्लैंड ने रविवार को भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 387 रन का विशाल स्कोर बनाया है। यह लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे फॉर्मेट का सबसे बड़ा टोटल है। इसके साथ ही वनडे फॉर्मेट में भी यह उसका सबसे बड़ा स्कोर है। जसप्रीत बुमराह के बगैर इस मैच में उतरे भारतीय गेंदबाजी विभाग की जमकर धुनाई हुई है। गुरनूर बराड़ सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज रहे, जिनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है।
भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद वापसी की थी। उन्होंने एजबेस्टन में पहले ही मैच में भारतीय गेंदबाजी विभाग की कमान संभालते हुए इंग्लैंड को 258 रन के स्कोर पर रोका था, जिसके बाद भारत ने चार विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए छह विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 233 रन स्कोर बोर्ड पर टांग पाए और इंग्लैंड ने आसान जीत दर्ज की। तीसरे वनडे में बुमराह चोट के चलते उपलब्ध नहीं थे। इसका मेजबान टीम ने पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की।
|रन
|टीम
|स्थान
|साल
|144
|दक्षिण अफ्रीका
|वानखेड़े
|2015
|135
|दक्षिण अफ्रीका
|जोहानिसबर्ग
|2013
|126
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|2026*
|124
|श्रीलंका
|किंग्स्टन
|2013
भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे वनडे में अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी खूब पिटाई हुई है। ये इस सीरीज में पहली बार था, जब भारतीय टीम अपने मुख्य गेंदबाज बुमराह की अनुपस्थिति में भी पांच गेंदबाजों के साथ उतरी। अक्षर ने अपने 10 ओवर में बगैर कोई विकेट लिए 61 रन दिए। वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा ने 69 रन देकर दो विकेट, अर्शदीप सिंह ने बगैर कोई विकेट 72 रन, प्रिंस यादव ने एक विकेट लेकर 79 रन और गुरनूर बराड़ ने अपने 10 ओवर के स्पेल में बगैर कोई विकेट 97 रन लुटा डाले।
|गेंदबाज
|गेंदबाजी
|विरोधी
|स्थान
|साल
|भुवनेश्वर कुमार
|1/106 (10 ओवर)
|दक्षिण अफ्रीका
|वानखेड़े
|2015
|विनय कुमार
|1/102 (9 ओवर)
|ऑस्ट्रेलिया
|बेंगलुरु
|2013
|गुरनूर बरार
|0/97 (10 ओवर)
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|2026
|भुवनेश्वर कुमार
|1/92 (10 ओवर)
|न्यूजीलैंड
|कानपुर
|2017
लॉर्ड्स में इससे पहले सबसे बड़ा वनडे टोटल इंग्लैंड के नाम ही दर्ज था, जब उसने 1975 में भारत के खिलाफ ही 4 विकेट के नुकसान पर 334 रन बनाए थे। वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ यहां 8 विकेट खोकर 330 का स्कोर बना चुकी है। इंग्लैंड की टीम यहां 2017 मे आयरलैंड के खिलाफ वनडे में 6 विकेट के नुकसान पर 328 रन भी बना चुकी है। जबकि भारत का सबसे बड़ा स्कोर यहां 326/8 है, जो उसने 2002 में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाया था।
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