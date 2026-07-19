भारत बनाम इंग्‍लैंड वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने 2023 के वनडे वर्ल्‍ड कप के बाद वापसी की थी। उन्‍होंने एजबेस्‍टन में पहले ही मैच में भारतीय गेंदबाजी विभाग की कमान संभालते हुए इंग्‍लैंड को 258 रन के स्‍कोर पर रोका था, जिसके बाद भारत ने चार विकेट खोकर लक्ष्‍य को आसानी से हासिल करते हुए छह विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे मैच में भारतीय बल्‍लेबाज सिर्फ 233 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांग पाए और इंग्‍लैंड ने आसान जीत दर्ज की। तीसरे वनडे में बुमराह चोट के चलते उपलब्‍ध नहीं थे। इसका मेजबान टीम ने पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की।