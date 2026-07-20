IND vs ENG: लॉर्ड्स में हार के बाद शुभमन गिल ने गेंदबाजों पर फोड़ा ठीकरा, बताया कैसे 3 ओवर पड़े भारी

शुभमन ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि इस मैच में हमने अच्छी गेंदबाज़ी नहीं की, खासकर पावरप्ले में। मुझे लगता है कि हमने पावरप्ले में बहुत सारी खराब गेंदें फेंकीं और फिर पावरप्ले के बाद दोनों ओपनर्स ने जिस तरह से मौके का फ़ायदा उठाया, वह वाकई ज़बरदस्त था। उन्होंने हमें मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। और फिर डेथ ओवरों में, जैसा कि मैंने कहा, वे हमसे बहुत आगे निकल गए। लेकिन सीरीज़ में हमारे लिए कई सकारात्मक बातें रहीं, लगभग सभी ने रन बनाए और विकेट लिए। मैं रोहित भाई की आज की बल्लेबाज़ी से बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि आखिर में पिच थोड़ी धीमी हो गई थी।लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाज़ी की, उसे देखना वाकई शानदार था।