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IND vs ENG: लॉर्ड्स में हार के बाद शुभमन गिल ने गेंदबाजों पर फोड़ा ठीकरा, बताया कैसे 3 ओवर पड़े भारी

IND vs ENG 3rd ODI: तीसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी 3 ओवर में 60 रन लुटा दिए, जो आखिरी में भारी पड़े और 8 साल बाद मेन इन ब्ल्यू को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज गंवानी पड़ी।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 20, 2026

Rohit Sharma and Shubman Gill

रोहित शर्मा और शुभमन गिल (फोटो- IANS)

Shubman Gill Reacting on Lords ODI IND vs ENG: रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 8 साल बाद भारत के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीती। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 387 रन बनाए। 388 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया रोहित शर्मा के शानदार शतक के बावजूद सिर्फ 360 रन ही बना सकी और 27 रन से मुकाबला हार गई। इस हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि कैसे उनके गेंदबाजों ने पावरप्ले में खराब गेंदबाजी की और आखिरी 3 ओवर में 60 रन लुटाए, जो टीम इंडिया की हार की वजह बनी।

गेंदबाजों ने निराश दिखे गिल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "मुझे लगता है कि 45वें ओवर तक हम मैच में बने हुए थे। हमने आखिरी तीन ओवरों में बहुत ज़्यादा रन दे दिए। यहीं से मैच हमारे हाथ से निकल गया। हमने सोचा था कि अगर 40 ओवर के बाद हमारे पास विकेट बचे होंगे, तो हम मैच में बने रहेंगे। लेकिन साथ ही, हम मैच में बहुत पीछे भी नहीं रहना चाहते थे। इसलिए मुझे लगता है कि पावरप्ले के बाद हमने रन बनाना शुरू किया और रन रेट को छह या साढ़े छह के आसपास बनाए रखा। अगर हम छह या साढ़े छह के रन रेट से खेलते रहते और फिर आखिरी 10 ओवरों में 100-110 रन बना लेते, तो कुछ भी हो सकता था।"

शुभमन ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि इस मैच में हमने अच्छी गेंदबाज़ी नहीं की, खासकर पावरप्ले में। मुझे लगता है कि हमने पावरप्ले में बहुत सारी खराब गेंदें फेंकीं और फिर पावरप्ले के बाद दोनों ओपनर्स ने जिस तरह से मौके का फ़ायदा उठाया, वह वाकई ज़बरदस्त था। उन्होंने हमें मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। और फिर डेथ ओवरों में, जैसा कि मैंने कहा, वे हमसे बहुत आगे निकल गए। लेकिन सीरीज़ में हमारे लिए कई सकारात्मक बातें रहीं, लगभग सभी ने रन बनाए और विकेट लिए। मैं रोहित भाई की आज की बल्लेबाज़ी से बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि आखिर में पिच थोड़ी धीमी हो गई थी।लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाज़ी की, उसे देखना वाकई शानदार था।

रोहित ने खेली शतकीय पारी

388 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही और पहले विकेट के लिए सलामी बल्लेबाजों ने 147 रन जोड़े। शुभमन गिल 84 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच शतकीय साझेदारी हुई। इस दौरान रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया और लॉर्ड्स में वनडे शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित और विराट के आउट होने के बाद टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर नहीं टिक सका और लगातार विकेट गिरते रहे। 50 ओवर खत्म होने पर टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 360 रन था।

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Updated on:

20 Jul 2026 01:16 am

Published on:

20 Jul 2026 01:16 am

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