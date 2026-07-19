Eng vs Ind 3rd ODI: बेन डकेट ने खेली ऐतिहासिक शतकीय पारी, लॉर्ड्स में भारत के सामने रखा 388 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य

भारत के खिलाफ शतक लगाने के बाद बल्ला उठाते बेन डकेट। (फोटो सोर्स: IANS)
England vs India 3rd ODI Match Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन स्थित लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित मैदान पर खेले जा रहे निर्णायक वनडे में मेजबान टीम ने टीम इंडिया के सामने 388 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। इंग्लिश टीम को इस विशाल टोटल तक पहुंचाने में बेन डकेट और जैकब बेथेल की भूमिका अहम रही। डकेट ने जहां 135 गेंदों पर 18 चौकों और एक छक्के की मदद से 141 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, वहीं बेथेल ने 93 गेंदों पर 11 चौके और 2 छक्कों की सहायता से 91 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। जबकि भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा दो विकेट लिए।
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसे इंग्लिश ओपनर बेन डकेट और जैकब बेथेल ने सही साबित किया। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 192 रनों की साझेदारी हुई। यह लॉर्ड्स में पहले विकेट के लिए वनडे में सबसे बड़ी साझेदारी है। इसके साथ ही भारत-इंग्लैंड वनडे में सबसे बड़ी पहले विकेट की साझेदारी है। जबकि लॉर्ड्स में वनडे क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी चौथी साझेदारी है।
|साझेदारी
|बल्लेबाज
|स्थान
|साल
|192
|बेन डकेट – जैकब बेथेल (इंग्लैंड)
|लॉर्ड्स
|2026
|160
|जेसन रॉय – जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
|एजबेस्टन
|2019
|158
|एलिस्टर कुक – इयान बेल (इंग्लैंड)
|राजकोट
|2013
|135
|जेसन रॉय – जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
|पुणे
|2021
|साझेदारी
|विकेट
|बल्लेबाज
|विरोधी
|साल
|226
|चौथा
|एंड्रयू स्ट्रॉस – एंड्रयू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड)
|वेस्टइंडीज
|2004
|213
|तीसरा
|ग्राहम हिक – नील फेयरब्रदर (इंग्लैंड)
|वेस्टइंडीज
|1991
|202
|दूसरा
|ग्राहम गूच – डेविड गावर (इंग्लैंड)
|ऑस्ट्रेलिया
|1985
|192
|पहला
|बेन डकेट – जैकब बेथेल (इंग्लैंड)
|भारत
|2026*
इंग्लैंड को पहला झटका 192 के स्कोर पर जैकब बेथेल के रूप में लगा, जिन्होंने 93 गेंदों पर 91 रन बनाए और प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। इसके बाद इंग्लिश टीम का दूसरा सबसे बड़ा विकेट 293 के स्कोर पर बेन डकेट के रूप में गिरा। वह 135 गेंदों पर 18 चौकों और एक छक्के की मदद से 141 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर प्रिंस यादव का शिकार हुए। डकेट इस शतक के साथ लॉर्ड्स में वनडे और टेस्ट में शतक लगाने वाले डेनिस एमिस और ग्राहम गूच जैसे महान प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|1
|डेनिस एमिस
|इंग्लैंड
|2
|ग्राहम गूच
|इंग्लैंड
|3
|ग्राहम वुड
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|मार्कस ट्रेस्कोथिक
|इंग्लैंड
|5
|एलिस्टेयर कुक
|इंग्लैंड
|6
|बेन डकेट
|इंग्लैंड ⭐
इंग्लैंड को तीसरा झटका 324 के स्कोर पर कप्तान हैरी ब्रूक के रूप में लगा, जो 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर कृष्णा का दूसरा शिकार बने। इसके बाद जो रूट ने जोस बटलर के साथ चौथे विकेट के लिए 19 गेंदों पर 63 रनों की विस्फोटक साझेदारी के साथ इंग्लैंड के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 387 रन तक पहुंचाया। लॉर्ड्स में ये वनडे इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है। जो रूट ने 48 गेंदों पर नाबाद 74 रन तो बटलर ने महज 13 गेंदों पर 41 रन की तूफानी पारी खेली।
|टीम
|स्कोर
|विरोधी
|साल
|इंग्लैंड
|387/3
|भारत
|2026
|इंग्लैंड
|334/4
|भारत
|1975
|दक्षिण अफ्रीका
|330/8
|इंग्लैंड
|2025
|इंग्लैंड
|328/6
|आयरलैंड
|2017
|भारत
|326/8
|इंग्लैंड
|2002
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