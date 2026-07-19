Eng vs Ind 3rd ODI: बेन डकेट ने खेली ऐतिहासिक शतकीय पारी, लॉर्ड्स में भारत के सामने रखा 388 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य

England vs India 3rd ODI Match Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन स्थित लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित मैदान पर खेले जा रहे निर्णायक वनडे में मेजबान टीम ने टीम इंडिया के सामने 388 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा है। इंग्लिश टीम को इस विशाल टोटल तक पहुंचाने में बेन डकेट और जैकब बेथेल की भूमिका अहम रही। डकेट ने जहां 135 गेंदों पर 18 चौकों और एक छक्‍के की मदद से 141 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, वहीं बेथेल ने 93 गेंदों पर 11 चौके और 2 छक्‍कों की सहायता से 91 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। जबकि भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्‍णा ने सबसे ज्‍यादा दो विकेट लिए।