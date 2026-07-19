जैकब बेथेल और बेन डकेट। (फोटो सोर्स: IANS)
Eng vs Ind 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान इंग्लैंड को सलामी बल्लेबाज जैकब बेथेल और बेन डकेट ने शानदार शुरुआत दिलाई है। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी हुई है। लॉर्ड्स के मैदान में वनडे क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड की ओर से ये सबसे बड़ी साझेदारी है। इस मामले में इन दोनों ओपनर ने 1980 में ज्योफ्री बॉयकॉट और पीटर विली के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जब उनके बीच 135 रन की पाटनरशिप हुई थी।
वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद एक ही वनडे में इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स के 50+ रन बनाने का यह सिर्फ दूसरा मौका है। इससे पहले पिछले साल ओवल में बेन डकेट और जेमी स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी तरह की साझेदारी की थी।
लॉर्ड्स वनडे में बेन डकेट और जैकब बेथेल के बीच 192 रन की नाबाद साझेदारी भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। इस मामले में 2019 में बना जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो का रिकॉर्ड टूट गया है, जब उन्होंने एजबेस्टन में 160 रन की साझेदारी की थी।
|रैंक
|साझेदारी
|बल्लेबाज
|स्थान
|साल
|1
|192
|बेन डकेट – जैकब बेथेल (इंग्लैंड)
|लॉर्ड्स
|2026
|2
|160
|जेसन रॉय – जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
|एजबेस्टन
|2019
|3
|158
|एलिस्टर कुक – इयान बेल (इंग्लैंड)
|राजकोट
|2013
|4
|135
|जेसन रॉय – जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)
|पुणे
|2021
भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में बेन डकेट और जैकब बेथेल के बीच पहले विकेट के लिए 192 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप हुई है। इस साझेदारी को प्रसिद्ध कृष्णा ने तोड़ा, जब उन्होंने बेथेल को रोहित शर्मा के हाथों लॉंग ऑन पर कैच कराया। बेथेल ने 93 गेंदों पर 11 चौके और दो छक्कों की मदद से 91 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन वह शतक से चूक गए।
|रैंक
|साझेदारी
|विकेट
|बल्लेबाज
|विरोधी
|साल
|1
|226
|चौथा
|एंड्रयू स्ट्रॉस – एंड्रयू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड)
|वेस्टइंडीज
|2004
|2
|213
|तीसरा
|ग्राहम हिक – नील फेयरब्रदर (इंग्लैंड)
|वेस्टइंडीज
|1991
|3
|202
|दूसरा
|ग्राहम गूच – डेविड गावर (इंग्लैंड)
|ऑस्ट्रेलिया
|1985
|4
|192
|पहला
|बेन डकेट – जैकब बेथेल (इंग्लैंड)
|भारत
|2026*
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