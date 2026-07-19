Eng vs Ind 3rd ODI: भारत और इंग्‍लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेजबान इंग्‍लैंड को सलामी बल्‍लेबाज जैकब बेथेल और बेन डकेट ने शानदार शुरुआत दिलाई है। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी हुई है। लॉर्ड्स के मैदान में वनडे क्रिकेट के इतिहास में इंग्‍लैंड की ओर से ये सबसे बड़ी साझेदारी है। इस मामले में इन दोनों ओपनर ने 1980 में ज्योफ्री बॉयकॉट और पीटर विली के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जब उनके बीच 135 रन की पाटनरशिप हुई थी।