England vs India ODI Series: भारत बनाम इंग्‍लैंड सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कार्डिफ में जो रूट ने नाबाद 99 रन की शानदार पारी खेलते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाई, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी करने में सफल रही। तीसरा और आखिरी निर्णायक वनडे लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सीरीज को कौन जीतेगा। संयोग की बात ये है कि 2024 से गौतम गंभीर की कोचिंग के आंकड़े मेजबान टीम के पक्ष में दिख रहे हैं।