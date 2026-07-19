भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
England vs India ODI Series: भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कार्डिफ में जो रूट ने नाबाद 99 रन की शानदार पारी खेलते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाई, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी करने में सफल रही। तीसरा और आखिरी निर्णायक वनडे लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सीरीज को कौन जीतेगा। संयोग की बात ये है कि 2024 से गौतम गंभीर की कोचिंग के आंकड़े मेजबान टीम के पक्ष में दिख रहे हैं।
बता दें कि भारत ने 2024 से लेकर अब तक 6 वनडे द्विपक्षीय सीरीज खेली हैं, जिसमें से तीन जीती हैं, तो तीन में हार का सामना करना पड़ा है। भारत इस दौरान पहली सीरीज श्रीलंका में हारा था, जबकि आखिरी सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। 2024 से भारत की द्विपक्षीय सीरीज पर नजर डालें तो एक संयोग साफ नजर आता है कि भारत एक सीरीज जीतता है, तो दूसरी हार जाता है। ऐसे में ये संयोग इस बार इंग्लैंड के पक्ष में नजर आ रहे हैं।
|सीरीज
|सीजन
|विजेता
|परिणाम
|भारत का श्रीलंका दौरा (ODI)
|2024
|श्रीलंका
|2-0 (3 मैच)
|इंग्लैंड का भारत दौरा (ODI)
|2024/25
|भारत
|3-0 (3 मैच)
|भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा (ODI)
|2025/26
|ऑस्ट्रेलिया
|2-1 (3 मैच)
|दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा (ODI)
|2025/26
|भारत
|2-1 (3 मैच)
|न्यूजीलैंड का भारत दौरा (ODI)
|2025/26
|न्यूजीलैंड
|2-1 (3 मैच)
|अफगानिस्तान का भारत दौरा (ODI)
|2026
|भारत
|3-0 (3 मैच)
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया है। इन दोनों का ये साथ मिलकर भारत की ओर से 400वां इंटरनेशनल मैच है। रोहित-विराट की जोड़ी इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाली भारत की पहली जोड़ी है। ये दोनों अनुभवी बल्लेबाज एक साथ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच में एक साथ खेलने के सचिन-द्रविड़ की जोड़ी के रिकॉर्ड को काफी पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। सचिन-द्रविड़ की जोड़ी ने भारते के लिए साथ मिलकर 391 मैच खेले थे।
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