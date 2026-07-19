माना जा रहा है कि क्रिकेटरों ने इस बातचीत को रिकॉर्ड भी किया था। लेकिन, इन सबके बावजूद कालरा के वकील ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि मनजोत कालरा के रिश्वत देने का कोई सबूत नहीं है। उन्‍होंने बताया कि भारत को सम्मान के साथ रिप्रेजेंट करने का मौका मिलने के बाद कालरा भारतीय खेल से जुड़े लोगों से उम्मीद की जाने वाली जिम्मेदारी और ईमानदारी को पूरी तरह समझते हैं। वह अपने पूरे करियर में उन मूल्यों को बनाए रखने के लिए कमिटेड रहे हैं।