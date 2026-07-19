Jasprit Bumrah ruled out of lords ODI with knee injury: जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण रविवार 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। टॉस के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पुष्टि की कि वह घुटने की समस्या के कारण चयन के लिए उपलब्‍ध नहीं हैं। हालांकि, लंबे समय बाद भारतीय वनडे टीम में वापसी करने वाले बुमराह की चोट कितनी गंभीर है, ये स्‍पष्‍ट नहीं हो सका है। अगले वनडे वर्ल्‍ड की तैयारी कर रही टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है। उनके फिर से चोटिल होने की खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है।