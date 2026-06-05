Vaibhav Sooryavanshi को टेस्ट क्रिकेट में लाने के लिए कौन कर रहा मजबूर? अवार्ड समारोह में अश्विन का बड़ा बयान

अश्विन ने कहा कि मुझे पर्सनली लगता है कि उसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। अगर आप खेल की बड़ी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे खेलना चाहिए। लेकिन फिर भी, क्या आप अपने बच्चों को वह सिखा सकते हैं, जो वे सीखना नहीं चाहते? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इकोसिस्टम इन चीजों को चला रहा है और कभी-कभी, जब खेल आपको बताता है कि क्या करने की जरूरत है, तो जो वह आपको बता रहा है, उसे मानना ​​बेहतर होता है।