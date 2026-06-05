गंभीर ने कहा कि जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया के लिए खेलने की है। बाकी सब कुछ एक बाय-प्रोडक्ट है। जब आप इंडिया के लिए खेलना शुरू करते हैं, तो आप उप-कप्‍तान बनने के बारे में नहीं सोचते। आप भारत के लिए अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए एक से दूसरे के पास जाना सिर्फ एक बाय-प्रोडक्ट है। उन्‍होंने कहा कि हर किसी को परफॉर्मेंस के आधार पर आंका जाता है। चाहे मैं हूं, सपोर्ट स्टाफ हो या कोई भी खिलाड़ी हो। आखिरकार, इंटरनेशनल क्रिकेट यही है। जहां तक ऋषभ की बात है, हम उससे उम्मीद करेंगे कि वह जैसा है वैसा ही रहे।