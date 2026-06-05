5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘नहीं चाहते कि वह बदलें’, गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को टेस्ट उप-कप्‍तानी से हटाए जाने पर चुप्पी तोड़ी

Gautam Gambhir on Rishabh Pant: ऋषभ पंत को टेस्‍ट टीम की उप कप्‍तानी से क्‍यों हटाया गया? अफगानिस्‍तान के खिलाफ एकमात्र टेस्‍ट से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस पर चुप्‍पी तोड़ी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 05, 2026

Gautam Gambhir on Rishabh Pant

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: IANS)

Gautam Gambhir on Rishabh Pant: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने आखिरकार विकेटकीपर-बल्‍लेबाज ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को टेस्ट टीम का उप कप्‍तान बनाए जाने पर चुप्पी तोड़ी है। जब अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए टीम की घोषणा की गई थी, तब पंत को पद से हटाए जाने पर फैंस हैरान थे। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की पिछली टेस्ट सीरीज में प्रोटियाज ने 0-2 से क्‍लीन स्विप किया था और पंत के परफॉर्मेंस की काफी आलोचना हुई थी।

'टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता कि पंत बदलें'

ऋषभ पंत का लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। उन्‍होंने सीजन खत्‍म होने से पहले ही एलएसजी की कप्‍तानी छोड़ दी। फिर अपनी टेस्ट उपकप्‍तानी से भी हाथ धो बैठे, जिससे कई तरह के अंदाजे लगाए जाने लगे। एकमात्र टेस्‍ट से पहले गंभीर ने कहा कि टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता कि पंत बदले, लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ियों को परिस्थिति के हिसाब से खेलना होता है।

'हर किसी को परफॉर्मेंस के आधार पर आंका जाता है'

गंभीर ने कहा कि जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया के लिए खेलने की है। बाकी सब कुछ एक बाय-प्रोडक्ट है। जब आप इंडिया के लिए खेलना शुरू करते हैं, तो आप उप-कप्‍तान बनने के बारे में नहीं सोचते। आप भारत के लिए अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए एक से दूसरे के पास जाना सिर्फ एक बाय-प्रोडक्ट है। उन्‍होंने कहा कि हर किसी को परफॉर्मेंस के आधार पर आंका जाता है। चाहे मैं हूं, सपोर्ट स्टाफ हो या कोई भी खिलाड़ी हो। आखिरकार, इंटरनेशनल क्रिकेट यही है। जहां तक ऋषभ की बात है, हम उससे उम्मीद करेंगे कि वह जैसा है वैसा ही रहे।

'परिस्थिति के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी'

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि हम उससे कहेंगे कि तुम्हें अपना गेम कंट्रोल करना होगा। लेकिन, इंटरनेशनल क्रिकेट में परिस्थिति के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है। सिचुएशन को समझना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि किसी प्लेयर को उसके नेचुरल गेम से बिल्कुल अलग खेलने के लिए कहा गया हो। चाहे वह टेस्ट क्रिकेट हो, वन-डे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो। आखिरी मकसद रन बनाना और विकेट लेना है।

‘ऋषभ की तरफ से कोई शिकायत नहीं’

बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने भी कहा था कि टेस्ट उपकप्‍तानी खोने को लेकर ऋषभ की तरफ से कोई शिकायत नहीं है और विकेटकीपर ने गंभीर के साथ ईमानदारी से बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि टीम मैनेजमेंट सच में चाहेगा कि पंत मैच के हालात के हिसाब से खुद को और ढालें ​​और उसी के हिसाब से खेलें।

क्या टूट जाएगा रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप 2027 खेलने का सपना? पूर्व सेलेक्‍टर ने कोहली-रोहित को लेकर दिया बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Saba Karim on Rohit-Virat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

05 Jun 2026 02:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘नहीं चाहते कि वह बदलें’, गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को टेस्ट उप-कप्‍तानी से हटाए जाने पर चुप्पी तोड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऋषभ पंत खेलेंगे अपना 50वां टेस्ट, एमएस धोनी और सैयद किरमानी के खास क्लब में होगी एंट्री

Rishabh Pant 50th Test match, Rishabh Pant MS Dhoni record, India vs Afghanistan Test Mullanpur,
क्रिकेट

गौतम गंभीर ने भारत की प्‍लेइंग 11 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, बताया कौन उतरेगा नंबर-3 पर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

क्या टूट जाएगा रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप 2027 खेलने का सपना? पूर्व सेलेक्‍टर का बड़ा बयान

Saba Karim on Rohit-Virat
क्रिकेट

मोहम्मद कैफ का सिलेक्शन कमेटी पर फूटा गुस्सा, रोहित-सूर्या की कप्तानी पर दिया बड़ा बयान

Suryakumar yadav
क्रिकेट

‘MCC सबसे पहले यह मानेगा’, लॉर्ड्स में विकेटों का पतझड़ लगने पर भड़के माइकल वॉन, आई भारत की याद

ENG vs NZ 1st Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.