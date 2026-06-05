हिंद महासागर में अमेरिकी सेना का बड़ा ऑपरेशन, ईरानी तेल ले जा रहे टैंकर को रोका

US Forces Board Oil Tanker: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में एक बड़ा समुद्री अभियान चलाया है। अमेरिकी सेना ने एक ऐसे तेल टैंकर को रोककर उसकी तलाशी ली, जिस पर ईरानी कच्चा तेल ले जाने का आरोप है और जिस पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं।