अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव, सामने आई ये बड़ी वजह… अखिलेश यादव हैरान!

मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बार फिर अंदरूनी विवाद सामने आता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने का निर्णय लिया है। जिसके बाद से मामला सुर्खियों में है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दी। प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि वो जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। पोस्ट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने उनके पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाया है और इससे उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई है। प्रतीक यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी केवल अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं, जिससे उनका पारिवारिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।