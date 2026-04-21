मस्क, जुकरबर्ग और बेजोस बने रोबोट डॉग, सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर दिखा अनोखा आर्ट, वीडियो वायरल

Musk's Robot Dog: दुनिया भर में सोशल मीडिया पर एक नया वायरल वीडियो तेजी से चर्चा में है जिसमें एक रोबोट डॉग सार्वजनिक जगह पर घूमता नजर आया। यह घटना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के ओरेकल पार्क और सोमा डिस्ट्रिक्ट में देखी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रोबोट डॉग पर एलन मस्क का चेहरा लगाया गया है जो काफी हद तक वास्तविक लगता है। इस अनोखे दृश्य ने लोगों को रुककर देखने पर मजबूर कर दिया और वीडियो तेजी से इंटरनेट पर फैल गया। लोग इसे देखकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।