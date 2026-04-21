मस्क, जुकरबर्ग और बेजोस बने रोबोट डॉग, सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर दिखा अनोखा आर्ट, वीडियो वायरल

मस्क, जुकरबर्ग और बेजोस बने रोबोट डॉग
Musk's Robot Dog: दुनिया भर में सोशल मीडिया पर एक नया वायरल वीडियो तेजी से चर्चा में है जिसमें एक रोबोट डॉग सार्वजनिक जगह पर घूमता नजर आया। यह घटना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के ओरेकल पार्क और सोमा डिस्ट्रिक्ट में देखी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रोबोट डॉग पर एलन मस्क का चेहरा लगाया गया है जो काफी हद तक वास्तविक लगता है। इस अनोखे दृश्य ने लोगों को रुककर देखने पर मजबूर कर दिया और वीडियो तेजी से इंटरनेट पर फैल गया। लोग इसे देखकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
यह रोबोट डॉग एक डिजिटल आर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे कलाकार बीपल ने तैयार किया है। इसे सार्वजनिक स्थानों पर इस उद्देश्य से दिखाया गया ताकि लोग इससे आधुनिक तकनीक और कला को एक साथ अनुभव कर सकें। सैन फ्रांसिस्को में इसे कई स्थानों पर चलते हुए देखा गया और लोगों ने इसे उत्सुकता से रिकॉर्ड किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह दिखाना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ रहे हैं।
इस रोबोट डॉग पर लगाए गए मास्क में एलन मस्क का चेहरा बेहद वास्तविक दिखता है और इसे विशेष प्रभाव कलाकारों ने डिजाइन किया है। बीपल का यह प्रोजेक्ट केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आधुनिक कला और तकनीक के बीच की सीमाओं को समझने का प्रयास है। इसमें अन्य प्रसिद्ध हस्तियों जैसे जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग के चेहरे भी अलग अलग रोबोट डॉग पर दिखाए गए हैं। यह प्रयोग डिजिटल आर्ट को नई पहचान और चर्चा दोनों दे रहा है लगातार सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा
इस रोबोट डॉग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इसे देखकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे बेहद रोचक और मनोरंजक बताया है जबकि कुछ ने इसे असहज और अजीब अनुभव कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को लेकर बहस जारी है और यह लगातार ट्रेंड कर रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कला और मानव पहचान के संबंध को और गहराई से बदल सकते हैं।
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