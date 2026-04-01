जंग के बीच चीन की धाकड़ एंट्री: शी जिनपिंग ने US-ईरान को दिया 4 सूत्री ‘शांति फॉर्मूला’, बोले-‘संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’

China 4 Point Peace Plan US Iran Conflict: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान टकराव के बीच अब चीन ने खुलकर अपनी कूटनीतिक भूमिका निभानी शुरू कर दी है। शी जिनपिंग ने पहली बार इस संघर्ष पर बयान देते हुए शांति और स्थिरता के लिए चार सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। बीजिंग में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान होना चाहिए।