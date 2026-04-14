फेल हुई कूटनीति तो ड्रैगन के पास जाएंगे ट्रंप? पाकिस्तान ने बिछाई ‘इस्लामाबाद राउंड-2’ की बिसात, क्या मान जाएगा ईरान?

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर बैकचैनल स्तर पर चर्चा जारी है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि दोनों पक्ष नए सिरे से बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा है और वह खुद को एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है।