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ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी: अमेरिकी जहाजों के करीब आए तो कर देंगे तबाह, नौसेना को खुली छूट

Trump Warning Iran US Ships: ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी, अमेरिकी जहाजों के करीब आने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हॉर्मुज में बढ़ते तनाव, नौसेना को मिली खुली छूट… पूरी खबर पढ़ें।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 13, 2026

Trump Warning to Iran

Trump Warning to Iran (AI Image)

Trump Warning to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई भी ईरानी अमेरिकी नौसेना के जहाजों के करीब आता है, तो उसे तुरंत जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी नौसेना को अब किसी भी खतरे की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई है।

ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि तेहरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ''हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर ईरान इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।''

अमेरिका का सख्त रुख

अमेरिका ने हाल के दिनों में ईरान के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ईरानी नौकाओं द्वारा अमेरिकी जहाजों को परेशान करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए नौसेना को खुली छूट देना जरूरी कदम माना जा रहा है।

अमेरिका का यह भी आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, हालांकि तेहरान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है।

होर्मुज में बढ़ रहा तनाव

इस पूरे विवाद के केंद्र में होर्मुज स्ट्रेट है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। हाल के महीनों में यहां तनाव लगातार बढ़ा है और यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है।

अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान की पारंपरिक नौसेना को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास छोटे और तेज जहाजों का बड़ा बेड़ा अब भी मौजूद है। ये जहाज तटीय इलाकों और गुफाओं में छिपाकर रखे जाते हैं, जिससे इन्हें पहचानना और निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है।

ईरान का जवाब

ईरान ने भी अमेरिका की चेतावनी का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि अगर कोई संघर्ष होता है तो वे उसका पूरी ताकत से जवाब देंगे।

ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों का कहना है कि होर्मुज क्षेत्र में उनके पास कई रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं और वे किसी भी नाकेबंदी या हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि “अगर तुम लड़ोगे, तो हम भी लड़ेंगे,” जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने के संकेत मिलते हैं।

बढ़ती टकराव की आशंका

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता यह टकराव वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का असर सीधे तौर पर तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, ट्रंप की यह चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित टकराव की गंभीर स्थिति का संकेत है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या दोनों देश कूटनीति का रास्ता अपनाते हैं या हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं।

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Published on:

13 Apr 2026 10:17 pm

Hindi News / World / ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी: अमेरिकी जहाजों के करीब आए तो कर देंगे तबाह, नौसेना को खुली छूट

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