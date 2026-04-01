ईरान ने भारत को बताया अपना खास दोस्त, भारतीय जहाजों से नहीं लिया टोल

Iran Denies Toll on Indian Ships Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत को लेकर तेहरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने साफ किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से किसी भी तरह का टोल नहीं लिया गया है। साथ ही, ईरान ने भारत को अपने पांच खास मित्र देशों में शामिल बताते हुए दोनों देशों के मजबूत संबंधों पर जोर दिया है।