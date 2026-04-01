13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जर्मनी ने भी दिखाए ट्रंप को तेवर! मर्ज़ बोले- ‘मुझे इस्लामाबाद वार्ता फेल होने का कोई अचरज नहीं, तैयारी ही खराब थी’

Germany Response US Iran Talks Failure: इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता फेल होने पर जर्मनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। चांसलर Friedrich Merz ने कहा तैयारी कमजोर थी, पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 13, 2026

Germany Reaction to Islamabad Talks Failure

Germany Reaction to Islamabad Talks Failure (Image: ANI)

Germany Reaction to Islamabad Talks Failure: अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के विफल होने पर अब जर्मनी ने भी खुलकर प्रतिक्रिया दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ (Friedrich Merz) ने साफ कहा कि उन्हें इस नतीजे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शुरुआत से ही बातचीत की तैयारी कमजोर नजर आ रही थी। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब वार्ता टूटने के बाद क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव लगातार बढ़ रहा है।

बर्लिन में मीडिया से बातचीत करते हुए मर्ज़ ने कहा, ''मुझे इस्लामाबाद में वार्ता टूटने के फैसले पर आश्चर्य नहीं हुआ। शुरुआत से ही ऐसा लगा कि बातचीत ठीक तरह से तैयार नहीं थी।'' उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा हालात में किसी ठोस समाधान तक पहुंचना आसान नहीं होगा और यह एक लंबी प्रक्रिया साबित हो सकती है।

कूटनीति से ही निकलेगा हल

जर्मनी ने इस पूरे संकट को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि समाधान का रास्ता केवल कूटनीति से ही निकल सकता है। चांसलर के प्रवक्ता ने दोहराया कि मौजूदा स्थिति को समाप्त करने के लिए संवाद और बातचीत ही सबसे प्रभावी उपाय है और जर्मनी की इसमें गहरी रुचि है कि कूटनीतिक प्रयास सफल हों।

मर्ज़ ने यह भी चेतावनी दी कि इस संघर्ष के आर्थिक और वैश्विक असर लंबे समय तक बने रहेंगे। उनके अनुसार, “यह एक लंबी प्रक्रिया होगी और इसके परिणाम संघर्ष खत्म होने के बाद भी काफी समय तक महसूस किए जाएंगे।”

ट्रंप की रणनीति पर जर्मनी का रुख

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास नाकेबंदी की चेतावनी पर भी जर्मनी ने परोक्ष रूप से प्रतिक्रिया दी है। जर्मन पक्ष ने इसे क्षेत्र में दबाव बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा है। हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह कदम पूरे जलडमरूमध्य को नहीं, बल्कि केवल ईरान से जुड़े बंदरगाहों को लक्षित करेगा।

दुनिया भर में बढ़ा तनाव

इस्लामाबाद वार्ता के विफल होने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। जर्मनी का यह रुख संकेत देता है कि यूरोपीय देश इस संकट में सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए संतुलित और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।

कुल मिलाकर, जर्मनी का यह बयान अमेरिका की रणनीति पर एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक शक्तियां अब इस जटिल संकट को बातचीत और समझौते के जरिए सुलझाने के पक्ष में हैं, भले ही यह प्रक्रिया लंबी और चुनौतीपूर्ण क्यों न हो।

ये भी पढ़ें

Patrika Analysis: तेल, कूटनीति और ट्रंप का दबाव; ईरानी टैंकरों की भारत में लैंडिंग के पीछे की इनसाइड स्टोरी
राष्ट्रीय
Iran Oil Imports to India

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

13 Apr 2026 07:35 pm

Hindi News / World / जर्मनी ने भी दिखाए ट्रंप को तेवर! मर्ज़ बोले- ‘मुझे इस्लामाबाद वार्ता फेल होने का कोई अचरज नहीं, तैयारी ही खराब थी’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मक्का में एंट्री पर पाबंदी: हज से पहले सऊदी अरब ने कसे नियम, उमराह वीजा पर रोक

Haj 2026
विदेश

बांग्लादेश में क्राइम का बढ़ता ग्राफ, 13 महीनों में 700 से ज्यादा रेप, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है हिंसा

BANAGALDESH
विदेश

जापान के फुजिसावा में मस्जिद निर्माण का कड़ा विरोध, 'हमें एक भी मस्जिद नहीं चाहिए' के लगे नारे

Fujisawa Protest
विदेश

कनाडा ने अमेरिका के 'युद्ध के इरादों' पर लगाई रोक, अपने देश में खर्च करेगा रक्षा बजट

Mark Karney
विदेश

‘दुश्मन जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट पार करने नहीं देंगे…’, सीजफायर ऐलान के बाद ईरान की खुलमखुल्ला चेतावनी

Donald Trump-MOJTABA KHAMNEI
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.