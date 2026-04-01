जर्मनी ने भी दिखाए ट्रंप को तेवर! मर्ज़ बोले- ‘मुझे इस्लामाबाद वार्ता फेल होने का कोई अचरज नहीं, तैयारी ही खराब थी’

Germany Reaction to Islamabad Talks Failure: अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के विफल होने पर अब जर्मनी ने भी खुलकर प्रतिक्रिया दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ (Friedrich Merz) ने साफ कहा कि उन्हें इस नतीजे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शुरुआत से ही बातचीत की तैयारी कमजोर नजर आ रही थी। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब वार्ता टूटने के बाद क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव लगातार बढ़ रहा है।