केरल में कांग्रेस का बड़ा ‘कमबैक’, 102 सीटों के साथ शानदार जीत, अब मुख्यमंत्री की रेस तेज

Historic Victory: केरल विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 140 सीटों वाली विधानसभा में 102 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इस शानदार जीत के साथ ही राज्य में पार्टी का पिछले 10 साल का सत्ता का सूखा खत्म हो गया है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने अकेले 63 सीटें जीती हैं, जबकि उनकी सबसे अहम सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खाते में 22 सीटें गई हैं।