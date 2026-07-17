17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

Supreme Court Contempt: सुप्रीम कोर्ट की ‘लक्ष्मण रेखा’ पार कर रही योगी सरकार? जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ गरजे चंद्रशेखर आजाद

Jauhar University Bulldozer Action: रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर फिर मंडराया योगी सरकार का बुलडोजर, लेकिन इस बार सियासी और कानूनी जंग बेहद तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया सख्त टिप्पणियों के बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस कार्रवाई को लेकर सीधे मुख्यमंत्री पर 'सांप्रदायिक राजनीति' का आरोप मढ़ दिया है।
less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Manoj Vashisth

Jul 17, 2026

Jauhar University

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी

Jauhar University Demolition: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बुलडोजर को लेकर घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' पर रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा 38 इमारतों को गिराने के आदेश के बाद सियासत का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इस प्रस्तावित कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। आजाद ने साफ कहा है कि अगर अदालत के अंतिम फैसले से पहले प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, तो यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) होगी।

प्रशासनिक आदेश कभी अदालत का फैसला नहीं हो सकता

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बुलडोजर कार्रवाई पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की बार-बार फटकार के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है।

यह खबर अभी अपडेट हो रही है

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 11:22 am

Published on:

17 Jul 2026 11:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / Supreme Court Contempt: सुप्रीम कोर्ट की ‘लक्ष्मण रेखा’ पार कर रही योगी सरकार? जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ गरजे चंद्रशेखर आजाद

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘अगर किसी यादव के नाम पर यूनिवर्सिटी होती, तो सपा सड़क पर उतर आती’, जौहर यूनिवर्सिटी एक्शन पर भड़के वारिस पठान

azam khan
रामपुर

‘कोर्ट का रुख करेंगे आजम खान?’ जौहर यूनिवर्सिटी के बुलडोजर एक्शन की खबरों के बीच क्या बोली पत्नी तंजीम फातिमा

azam khan jauhar university rampur 38 buildings demolition order tanzeem fatima reaction
रामपुर

आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश का पलटवार, बोले- भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता दिखती है

Akhilesh Yadav
रामपुर

आजम खान के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ को लेकर सपा नेता का बड़ा बयान, जौहर यूनिवर्सिटी पर क्या बोले अमीक जामेई

Azam Khan
रामपुर

जौहर यूनिवर्सिटी के पुराने और वर्तमान हालात क्या हैं? क्या है इसकी पूरी कहानी, आजम खान के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ को बुलडोजर का डर

azam khan jauhar university rampur demolition order 38 buildings illegal construction
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.