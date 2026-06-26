जयपुर की फैशन डिजाइनर से संबंधों पर फंसे एमपी के अफसर, रोका प्रमोशन

IPS - भोपाल में राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) में पदोन्नति देने की अंतिम प्रक्रिया पूरी हो गई है। गुरुवार को वल्लभ भवन में संघ लोक सेवा आयोग की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ लोक सेवा आयोग से सदस्य संजय वर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव आसिफ जलाल और कवीब के. के अलावा सीएस अनुराग जैन, डीजीपी DGP कैलाश मकवाना और प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला शामिल हुए। इसमें 1997-98 बैच के 27 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के इन अधिकारियों को सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता, गोपनीय चरित्रावली सहित अन्य मापदंडों पर परखा गया। इसको बाद एसपीएस अधिकारियों को आईपीएस अवॉर्ड किया गया। खास बात यह है कि समिति के समक्ष राजेश मिश्रा का भी नाम था पर जयपुर की एक फैशन डिजाइनर से संबंधों पर वे फंस गए हैं। इस कारण उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया।