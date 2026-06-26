जमीन विवाद है, तो रिन्यू नहीं होगा गन लाइसेंस! नये नियम से हजारों लाइसेंसधारक होंगे परेशान

आर्म्स एक्ट 1959 के नियमों पर नजर डाली जाए तो लाइसेंस (Gun License Arms Act) जारी करना और किसी लाइसेंस को नवीनीकरण करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के आचरण से सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा नजर आता है या फिर लाइसेंस के लिए दिए गए सत्यापन के प्रतिकूल तथ्य सामने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाइसेंस के नवीनीकरण पर मजिस्ट्रेट की ओर से रोक लगाई जा सकती है। वहीं जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति के गन लाइसेंस को निरस्त भी किया जा सकता है।