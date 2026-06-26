भोपाल में बसने जा रहा मिनी सिटी! एक ही कैंपस में घर, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और मार्केट भी

इस पॉलिसी के तहत विकसित होने वाली टाउनशिप को कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति तय करेगी। डेवलपर प्रोजेक्ट (Bhopal Integrated Township development) बनाकर इसे प्रति तीन माह में कलेक्टर की समिति की बैठक में रखेंगे। मंजूरी के बाद जिले की सभी सरकारी एजेंसियां मिलकर टाउनशिप का काम पूरा कराने के लिए प्रयास शुरू करेंगी। इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए न्यूनतम 40 हेक्टेयर जमीन, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग या न्यूनतम 30.0 मीटर चौड़ी सड़क से कनेक्टिविटी जरूरी है। अंतिम स्वीकृति मिलने के 6 महीने के भीतर ही डेवलपर को काम शुरू करना होगा।