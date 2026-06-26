‘कोविड में बंद ट्रेनें दोबारा चलाएं, हॉल्ट बढ़ाएं ! भोपाल रेल मंडल में आयोजित हुई बैठक

रेलवे ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। अब कानपुर सेंट्रल से मदुरै के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे मदुरै और कानपुर के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशनों के यात्रियों को भी (01925) 1 जुलाई से 29 जुलाई सीधा लाभ मिलेगा। कानपुर-मदुरै 2026 तक हर बुधवार को कानपुर सेंट्रल से सुबह 08:10 बजे रवाना होगी। यह उसी दिन दोपहर 15:40 बजे बीना, शाम 17:20 बजे भोपाल और रात 19:25 बजे इटारसी पहुंचेगी। मदुरै-कानपुर (01926) वापसी में यह ट्रेन 4 जुलाई से 1 अगस्त तक मदुरै से चलेगी। साथ ही जोधपुर- चेन्न्ई समर स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया है।