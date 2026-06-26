‘कोविड में बंद ट्रेनें दोबारा चलाएं, हॉल्ट बढ़ाएं ! भोपाल रेल मंडल में आयोजित हुई बैठक

Indian Railway train: भोपाल रेल मंडल में आयोजित हुई बैठक (Photo Source - Patrika)
Indian Railway: कोविड के समय रेलवे ने बड़े पैमाने पर रेलवे नेटवर्क में जो फेरबदल किए थे वह आज कई साल बीतने के बाद भी लागू है। नियमित ट्रेनों को स्पेशल दर्जे में चलाया जा रहा है, इसके अलावा मध्यम दूरी की ट्रेनों के ग्रामीण हॉल्ट बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए रेलवे ही एक माध्यम था जिसके जरिए वो शहरों और गांव के बीच की दूरी तय करते थे।
ग्रामीण हाल्ट खत्म हो जाने से यहां की जनता परेशान हो चुकी है। यहां से नागरिक इस्तेमाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वस्तुएं शहर लाने ले जाने की लागत बढ़ चुकी है। रेलवे कोविड में बंद ट्रेनों को दोबारा चलाएं। स्पेशल दर्जा समाप्त कर नियमित किया जाए एवं ट्रेनों के ज्यादा से ज्यादा स्टेशन पर हॉल्ट दिए जाएं। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति की 23वीं बैठक भोपाल रेल मंडल में आयोजित की गई। जिसमें ये बाती की गई।
रेलवे ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। अब कानपुर सेंट्रल से मदुरै के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे मदुरै और कानपुर के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशनों के यात्रियों को भी (01925) 1 जुलाई से 29 जुलाई सीधा लाभ मिलेगा। कानपुर-मदुरै 2026 तक हर बुधवार को कानपुर सेंट्रल से सुबह 08:10 बजे रवाना होगी। यह उसी दिन दोपहर 15:40 बजे बीना, शाम 17:20 बजे भोपाल और रात 19:25 बजे इटारसी पहुंचेगी। मदुरै-कानपुर (01926) वापसी में यह ट्रेन 4 जुलाई से 1 अगस्त तक मदुरै से चलेगी। साथ ही जोधपुर- चेन्न्ई समर स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया है।
यदि आप जुलाई में ट्रेन में यात्रा करने जा रहे थे तो पहले अपनी ट्रेन का स्टेट्स चेक कर लें। ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर व्यापक असर पड़ेगा। रेलवे के अनुसार 10 से 21 जुलाई के बीच 6 ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेंगी, जबकि 12 से 20 जुलाई के बीच 34 ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे।
गाड़ी संख्या 64618 ललितपुर–बीना एवं 64617 बीना–ललितपुर (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 10.07.2026 से 21.07.2026 तक)
गाड़ी संख्या 22163 भोपाल–खजुराहो एवं 22164 खजुराहो–भोपाल (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 16.07.2026 से 20.07.2026 तक)
गाड़ी संख्या 05074 लखनऊ सिटी–एसएमवीटी बेंगलुरु (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 11.07.2026 एवं 18.07.2026)
गाड़ी संख्या 05073 एसएमवीटी बेंगलुरु–लखनऊ सिटी (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 14.07.2026 एवं 21.07.2026)
गाड़ी संख्या 07363 हुबली–योग नगरी ऋषिकेश (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 13.07.2026)
गाड़ी संख्या 07364 योग नगरी ऋषिकेश–हुबली (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 16.07.2026)
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