26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘कोविड में बंद ट्रेनें दोबारा चलाएं, हॉल्ट बढ़ाएं ! भोपाल रेल मंडल में आयोजित हुई बैठक

Indian Railway train: क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति की 23वीं बैठक भोपाल रेल मंडल में आयोजित की गई। जिसमें ट्रेनें दोबारा चलाने की बात कही गई...
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jun 26, 2026

Indian Railway train: भोपाल रेल मंडल में आयोजित हुई बैठक (Photo Source - Patrika)

Indian Railway train: भोपाल रेल मंडल में आयोजित हुई बैठक (Photo Source - Patrika)

Indian Railway: कोविड के समय रेलवे ने बड़े पैमाने पर रेलवे नेटवर्क में जो फेरबदल किए थे वह आज कई साल बीतने के बाद भी लागू है। नियमित ट्रेनों को स्पेशल दर्जे में चलाया जा रहा है, इसके अलावा मध्यम दूरी की ट्रेनों के ग्रामीण हॉल्ट बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए रेलवे ही एक माध्यम था जिसके जरिए वो शहरों और गांव के बीच की दूरी तय करते थे।

ग्रामीण हाल्ट खत्म हो जाने से यहां की जनता परेशान हो चुकी है। यहां से नागरिक इस्तेमाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वस्तुएं शहर लाने ले जाने की लागत बढ़ चुकी है। रेलवे कोविड में बंद ट्रेनों को दोबारा चलाएं। स्पेशल दर्जा समाप्त कर नियमित किया जाए एवं ट्रेनों के ज्यादा से ज्यादा स्टेशन पर हॉल्ट दिए जाएं। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति की 23वीं बैठक भोपाल रेल मंडल में आयोजित की गई। जिसमें ये बाती की गई।

कानपुर से मदुरै के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। अब कानपुर सेंट्रल से मदुरै के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे मदुरै और कानपुर के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशनों के यात्रियों को भी (01925) 1 जुलाई से 29 जुलाई सीधा लाभ मिलेगा। कानपुर-मदुरै 2026 तक हर बुधवार को कानपुर सेंट्रल से सुबह 08:10 बजे रवाना होगी। यह उसी दिन दोपहर 15:40 बजे बीना, शाम 17:20 बजे भोपाल और रात 19:25 बजे इटारसी पहुंचेगी। मदुरै-कानपुर (01926) वापसी में यह ट्रेन 4 जुलाई से 1 अगस्त तक मदुरै से चलेगी। साथ ही जोधपुर- चेन्न्ई समर स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया है।

रेलवे ने कैंसिल कर दी 6 ट्रेनें निरस्त, 34 डायवर्ट

यदि आप जुलाई में ट्रेन में यात्रा करने जा रहे थे तो पहले अपनी ट्रेन का स्टेट्स चेक कर लें। ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर व्यापक असर पड़ेगा। रेलवे के अनुसार 10 से 21 जुलाई के बीच 6 ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेंगी, जबकि 12 से 20 जुलाई के बीच 34 ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे।

पूरी तरह निरस्त ट्रेनें

गाड़ी संख्या 64618 ललितपुर–बीना एवं 64617 बीना–ललितपुर (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 10.07.2026 से 21.07.2026 तक)
गाड़ी संख्या 22163 भोपाल–खजुराहो एवं 22164 खजुराहो–भोपाल (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 16.07.2026 से 20.07.2026 तक)
गाड़ी संख्या 05074 लखनऊ सिटी–एसएमवीटी बेंगलुरु (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 11.07.2026 एवं 18.07.2026)
गाड़ी संख्या 05073 एसएमवीटी बेंगलुरु–लखनऊ सिटी (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 14.07.2026 एवं 21.07.2026)
गाड़ी संख्या 07363 हुबली–योग नगरी ऋषिकेश (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 13.07.2026)
गाड़ी संख्या 07364 योग नगरी ऋषिकेश–हुबली (प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 16.07.2026)

जमीन विवाद है, तो रिन्यू नहीं होगा गन लाइसेंस! नये नियम से हजारों लाइसेंसधारक होंगे परेशान

ये भी पढ़ें
Gun License Renewal Rule

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Jun 2026 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘कोविड में बंद ट्रेनें दोबारा चलाएं, हॉल्ट बढ़ाएं ! भोपाल रेल मंडल में आयोजित हुई बैठक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जमीन विवाद है, तो रिन्यू नहीं होगा गन लाइसेंस! नये नियम से हजारों लाइसेंसधारक होंगे परेशान

Gun License Renewal Rule
भोपाल

भोपाल में बसने जा रहा मिनी सिटी! एक ही कैंपस में घर, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और मार्केट भी

Bhopal Integrated Township
भोपाल

भोपाल ब्लाइंड मर्डर आरोपी HIV पॉजिटिव, ऑनलाइन डेटिंग के जरिए 50 से ज्यादा संबंध, पुलिस खंगाल रही रिकॉर्ड

Bhopal Blind Murder Accused HIV Positive
भोपाल

जयपुर की फैशन डिजाइनर से संबंधों पर फंसे एमपी के अफसर, रोका प्रमोशन

MP officer promotion stalled due to relationship with Jaipur fashion designer
भोपाल

“पहले सवाल सुनो, फिर जवाब दो” कलेक्टर पर भड़के एमपी के सीएस अनुराग जैन

CS Anurag Jain lashes out at the Collector during the conference
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.