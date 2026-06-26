भोपाल ब्लाइंड मर्डर आरोपी HIV पॉजिटिव, ऑनलाइन डेटिंग के जरिए 50 से ज्यादा संबंध, पुलिस खंगाल रही रिकॉर्ड

पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपी युवक एचआइवी पॉजिटिव है। वह पुराना बदमाश है। भोपाल के मिसरोद थाने के एक केस में जब वह 2022-2023 में जेल गया था, तब जांच में वह एचआइवी पॉजिटिव पाया गया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कहीं वह मानसिक रोगी की तरह या फिर किसी फितूर को लेकर तो लोगों के साथ संबंध नहीं बनाता था कि इस रोग को मैं दूसरे लोगों में फैलाऊं। पुलिस आरोपी से जुड़ी महिलाओं की भी जानकारी जुटा रही है। आरोपी अभी 30 जून तक पुलिस रिमांड में है। आरोपी कुंवारा है, उसके परिजनों और दोस्तों की तलाश की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके।