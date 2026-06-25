क्या नये टैक्स सिस्टम में दो बार भरना होगा ITR? जानें आयकर विभाग का जवाब, ‘कर सेतू’ से भ्रम दूर

New Tax Year System: नया आयकर कानून लागू होने और असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर की व्यवस्था शुरू होने के बाद देशभर के करदाताओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें अब एक ही आय के लिए दो बार आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा? आयकर विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक आय के लिए एक ही रिटर्न भरना होगा। नया टैक्स ईयर सिस्टम आने से केवल नाम और प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन करदाताओं पर दोहरी रिटर्न फाइलिंग का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। विभाग ने अपनी गाइडलाइन 'कर सेतु' में बताया है कि 1 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच हुई आय के लिए रिटर्न पहले की तरह असेसमेंट ईयर 2026-27 के तहत ही दाखिल किया जाएगा। यानी इस आय के लिए कोई अतिरिक्त रिटर्न नहीं भरना होगा।