Share Market:आज खुलेगा या नहीं शेयर बाजार, क्या मुहर्रम की है छुट्टी?

यह जून महीने का एकमात्र ट्रेडिंग हॉलिडे है जो शुक्रवार को आया है। इसके बाद शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश है, इसलिए निवेशकों और ट्रेडर्स को लगातार तीन दिनों का लंबा ब्रेक मिलेगा। अब शेयर बाजार में सामान्य कारोबार सोमवार, 29 जून 2026 को शुरू होगा। हालांकि, मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में स्थिति थोड़ी अलग रहेगी। MCX का मॉर्निंग सेशन बंद रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक ईवनिंग सेशन में ट्रेडिंग होगी।