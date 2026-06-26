Share Market:आज खुलेगा या नहीं शेयर बाजार, क्या मुहर्रम की है छुट्टी?

Stock Market Holiday: आज शेयर बाजार में छुट्टी है। (PC: ANI)
Stock Market Holiday Today: अगर आप आज शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। शुक्रवार, 26 जून 2026 को मुहर्रम के अवसर पर देश के दोनों प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में कारोबार नहीं होगा। इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, एसएलबी (SLB) और करेंसी डेरिवेटिव्स समेत सभी प्रमुख सेगमेंट पूरे दिन बंद रहेंगे।
यह जून महीने का एकमात्र ट्रेडिंग हॉलिडे है जो शुक्रवार को आया है। इसके बाद शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश है, इसलिए निवेशकों और ट्रेडर्स को लगातार तीन दिनों का लंबा ब्रेक मिलेगा। अब शेयर बाजार में सामान्य कारोबार सोमवार, 29 जून 2026 को शुरू होगा। हालांकि, मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में स्थिति थोड़ी अलग रहेगी। MCX का मॉर्निंग सेशन बंद रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक ईवनिंग सेशन में ट्रेडिंग होगी।
शेयर बाजार बंद रहने के कारण आज किसी भी तरह की खरीद-बिक्री नहीं की जा सकेगी। ऐसे में यदि आपने कोई ट्रेडिंग या निवेश की योजना बनाई थी, तो अब उसे सोमवार के लिए टालना होगा। बाजार बंद रहने से सेटलमेंट प्रक्रिया भी अगले कारोबारी दिन के अनुसार आगे बढ़ेगी।
मुहर्रम के बाद जुलाई और अगस्त में शेयर बाजार की कोई आधिकारिक छुट्टी नहीं है। इस साल शेयर बाजार में अगली छुट्टियां 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को दशहरा, 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर होंगी।
साल 2026 में शेयर बाजार में कुल 16 छुट्टियां हैं। नौ छुट्टियां पहले ही बीत चुकी हैं, और साल के बाकी समय में 6 और मौकों पर बाजार बंद रहेंगे, जिनमें आज का दिन भी शामिल है।
मुहर्रम के कारण आज कई राज्यों में सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर में बैंक का कामकाज बंद रहेगा।
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