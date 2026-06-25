HFCL Share Price: 6 महीने में 1 लाख के कर दिये 3.35 लाख रुपये, आज भी शेयर में अपर सर्किट, जानिए वजह

कंपनी के शेयर ने निवेशकों को अलग-अलग अवधियों में अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले एक हफ्ते में शेयर करीब 8 फीसदी चढ़ा है। वहीं एक महीने में इसमें 32 फीसदी, तीन महीने में 203 फीसदी और छह महीने में 235 फीसदी की बढ़त दर्ज की है। पिछले पांच वर्षों में यह शेयर 232 फीसदी का रिटर्न दे चुका है। इस रिटर्न के हिसाब से निवेशक द्वारा 3 महीने पहले लगाए 1 लाख रुपये आज ब्याज सहित 3 लाख रुपये हो जाते। इसी वजह से HFCL सबसे चर्चित मल्टीबैगर स्टॉक में शामिल है।