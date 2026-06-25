Upcoming Cars in July 2026: मारुति, टाटा, निसान और एमजी भारत में ला रहीं हैं नई SUVs, Skoda Kodiaq RS भी होगी लॉन्च

मारुति सुजुकी की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के जुलाई 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। Car Dekho की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अपडेट के साथ ब्रेजा में नया इंजन, बदला हुआ एक्सटीरियर, नए फीचर्स और कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है। यह नया इंजन मौजूदा इंजन की जगह ले सकता है या फिर मौजूदा इंजन के साथ एक नए विकल्प के रूप में पेश किया जा सकता है। ब्रेजा लंबे समय से कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में शामिल रही है। नया मॉडल आने के बाद इसका मुकाबला Hyundai Venue, Kia Sonet और Tata Nexon जैसी गाड़ियों से और मजबूत होने की उम्मीद है।