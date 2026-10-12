12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘यादव समाज के हर घर को मिला नेतृत्व’ अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव से पूछे परिवारवाद पर सवाल

Amarpal Maurya Questions Akhilesh Yadav: भाजपा नेता अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि सपा में यादव समाज और ओबीसी कार्यकर्ताओं को कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला।
3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 12, 2026

बोले- दशकों तक सपा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के परिवारों को कितना मिला नेतृत्व? ओबीसी मोर्चा सरकार की योजनाएं घर-घर पहुंचाएगा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )  

बोले- दशकों तक सपा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के परिवारों को कितना मिला नेतृत्व? ओबीसी मोर्चा सरकार की योजनाएं घर-घर पहुंचाएगा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )  

UP Politics:भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर अब केवल परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति नहीं चल सकती। यादव समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोग जानना चाहते हैं कि दशकों तक समाजवादी पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नेतृत्व में कितना अवसर मिला। मौर्य ने बताया कि अखिलेश यादव के नाम एक खुला पत्र तैयार किया गया है, जिसे उनके माध्यम से सपा अध्यक्ष तक पहुंचाया जाएगा।

नई टीम के साथ ओबीसी मोर्चा की पहली बैठक

अमरपाल मौर्य ने बताया कि पार्टी प्रवास के दौरान नई कमेटी के साथ पहली बैठक हुई। इसमें आने वाले समय में ओबीसी मोर्चा की भूमिका और संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मोर्चा का उद्देश्य समाज के बीच पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाना है। संगठन इस दिशा में सक्रियता से काम करेगा, ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जागरूक किया जा सके। मौर्य ने कहा कि ओबीसी मोर्चा राजनीतिक भागीदारी के साथ सामाजिक स्तर पर भी अपनी भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा करना था।

अखिलेश यादव को खुले पत्र के जरिए घेरा

भाजपा नेता ने समाजवादी पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में नेतृत्व और अवसरों के वितरण को लेकर सवाल उठने चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को उन कार्यकर्ताओं को याद करना चाहिए, जिन्होंने दशकों तक समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत की और संगठन को मजबूत बनाने में योगदान दिया। मौर्य ने सवाल किया कि ऐसे कार्यकर्ताओं के कितने बेटे सांसद या विधायक बने और पार्टी में उन्हें कितना प्रतिनिधित्व मिला। उनके मुताबिक, जब परिवार के सदस्यों को विधायक बनाने या राज्यसभा और लोकसभा भेजने की बात आई, तो सपा नेतृत्व की प्राथमिकता परिवार रहा। उन्होंने इन सवालों को यादव समाज और व्यापक ओबीसी समाज से जुड़ा मुद्दा बताया।

सपा नेतृत्व के परिवार को लेकर उठाए सवाल

अमरपाल मौर्य ने अपने बयान में शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव, अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रदेश में यादव समाज के हर घर को नेतृत्व का अवसर मिला है या राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुछ परिवारों तक ही सीमित रहा। भाजपा नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली राजनीति में अवसरों का वितरण व्यापक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यादव समाज और ओबीसी समाज इन सवालों का जवाब सुनना चाहता है। यदि जवाब नहीं मिलता, तो लोकतंत्र में जनता अपने तरीके से प्रतिक्रिया देती है।

सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं

अपने संबोधन में मौर्य ने भाजपा सरकार के फैसलों का उल्लेख करते हुए तीन तलाक की प्रथा से जुड़े कानून और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए काम करती है और कथनी-करनी में अंतर नहीं रखती। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए वोट चोरी के आरोपों का भी उल्लेख किया और कांग्रेस पर इस तरह की राजनीति की शुरुआत करने का आरोप लगाया। ये आरोप उन्होंने राजनीतिक बयान के तौर पर रखे।

ओबीसी समाज तक योजनाएं पहुंचाने पर जोर

अमरपाल मौर्य के बयान से स्पष्ट है कि भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन विस्तार के साथ सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी ध्यान देने की तैयारी में है। वहीं, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद और पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाकर भाजपा नेता ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की है। फिलहाल, अखिलेश यादव को लिखे गए खुले पत्र में उठाए गए सवालों पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। इस मुद्दे पर आगे की राजनीतिक प्रतिक्रिया से प्रदेश की सियासत में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और परिवारवाद को लेकर बहस तेज होने की संभावना है।

Akhilesh Yadav statement: चुनाव आएगा तो समाजवादी सरकार बनेगी, PDA पूरी तरह जागरूक’: अखिलेश यादव

ये भी पढ़ें
SIR प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, बोले-403 सीटों पर नहीं चलने देंगे चार सौ बीसी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 03:41 pm

Published on:

12 Oct 2026 03:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘यादव समाज के हर घर को मिला नेतृत्व’ अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव से पूछे परिवारवाद पर सवाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी को AIMIM चीफ की चुनौती पर भड़कीं प्रियंका मौर्य, बोलीं- ओवैसी की राजनीति अब खत्म होने की कगार पर

yogi adityanath college life story student days ajay bisht
लखनऊ

यूपी की मंडियों में बड़ा बदलाव, अनुभवी अफसर संभालेंगे कमान, किसानों को मिलेगा बेहतर प्रबंधन का लाभ

राजस्व, पंचायती राज, रक्षा सेवाओं और अन्य विभागों का अनुभव रखने वाले नवनियुक्त मंडी सचिवों से बेहतर प्रबंधन की उम्मीद। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

मायावती-अखिलेश से तीन गुना ज्यादा खर्च! किसानों को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान

नौ लाख से अधिक किसानों को फसल क्षति की राहत राशि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपी सहायता (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

Weather Update: उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

Heavy Rain Alert
लखनऊ

चुनाव आएगा तो समाजवादी सरकार बनेगी, PDA पूरी तरह जागरूक’: अखिलेश यादव

SIR प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, बोले-403 सीटों पर नहीं चलने देंगे चार सौ बीसी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.