‘यादव समाज के हर घर को मिला नेतृत्व’ अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव से पूछे परिवारवाद पर सवाल

अमरपाल मौर्य ने बताया कि पार्टी प्रवास के दौरान नई कमेटी के साथ पहली बैठक हुई। इसमें आने वाले समय में ओबीसी मोर्चा की भूमिका और संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मोर्चा का उद्देश्य समाज के बीच पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाना है। संगठन इस दिशा में सक्रियता से काम करेगा, ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जागरूक किया जा सके। मौर्य ने कहा कि ओबीसी मोर्चा राजनीतिक भागीदारी के साथ सामाजिक स्तर पर भी अपनी भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा करना था।