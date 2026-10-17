Dussehra Celebration: नन्हे राम ने जीता दिल, रावण दहन के साथ गूंजा अच्छाई की जीत का संदेश

दशहरा समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने लघु रामलीला का मंचन किया। रामायण के प्रसंगों पर आधारित इस प्रस्तुति में बच्चों ने भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। मंचन के जरिए सत्य, धर्म, साहस और सदाचार के महत्व को रेखांकित किया गया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक उनका उत्साहवर्धन किया।राम-रावण युद्ध के मंचन के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। यह दृश्य बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक बना। आयोजन के माध्यम से बच्चों को यह संदेश दिया गया कि जीवन में अहंकार, अन्याय और नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहकर सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए।