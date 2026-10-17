कोहरा घना होते ही हाईवे पर बढ़ेगी चौकसी, हादसों से निपटने के लिए सुरक्षा प्लान तैयार

सरकारी तैयारियों के साथ वाहन चालकों को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है। जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से चालकों को फॉग लाइट का उचित इस्तेमाल करने, वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही निर्धारित गति सीमा का पालन करने और सड़क पर लगे चेतावनी संकेतकों को गंभीरता से लेने की अपील की जाएगी। घने कोहरे में तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चालक को किसी अवरोध या दूसरे वाहन को देखकर प्रतिक्रिया देने के लिए कम समय मिलता है। ऐसे में सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम और दृश्यता के अनुसार गति नियंत्रित रखें तथा जरूरत से ज्यादा जोखिम लेकर वाहन न चलाएं।